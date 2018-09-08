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عقـــارات
نجيب ساويرس : الانتهاء من مشروع أيا نابا مارينا الصيف المقبل
السبت 08 سبتمبر 2018 05:46 م
نجيب ساويرس
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أعلن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، انتهاء مشروع أيا نابا مارينا الذي يقيمه بقبرص، الصيف المقبل، مؤكدًا أن المشروع فى المرحلة الأخيرة من الافتتاح الكامل فى ذلك الوقت.
وأﻋﻠﻦ ﺳﺎﻭﻳﺮﺱ، أول العام الماضي، ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ "أﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎ ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ" ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ (235.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻗﺒﺮﺹ.
ونشر ساويرس، على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، هذه التغريدة وأرفقها بصور لآخِر ما وصل له مشروعه من تصوير من الطائرة وصور له مع شركائه فى المشروع.
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