أنشط الأسهم المتوقعة بتعاملات الأسبوع الحالي

البورصة المصرية 1

العقارات والبنوك القطاعات الأفضل



منى عبدالباري



يتوقع محللون أن يسيطر التذبذب على تحركات البورصة هذا الأسبوع، وسط ترجيحات بنشاط عدد من الأسهم على المؤشر الرئيسي للسوق EGX30، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.



وقال محللون إن الموجات البيعية للمستثمرين الأجانب والتي أدت إلى تراجعات السوق الأسبوع الماضي وخسائر رأس المال السوقي نحو 7 مليارات جنيه، يتوقع استمرارها الأسبوع الحالي .



وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني إن قطاع البتروكيماويات سيشهد تحركات إيجابية هذا الأسبوع متوقعا تحرك سهم "كيما" نحو 6.60 جنيه، وعلى المؤشر السبعيني أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات نحو 27 جنيه، مقارنة بـ 25.5 جنيه الخميس، وسهم اسيك للتعدين "أسكوم" صوب 9.80 جنيه، مقارنة بـ 9 جنيه الخميس،



ووضع الأعصر تقديراته لتحركات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر الثلاثيني الأسبوع الحالي ومن بينها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني بين مستويات 85 و 88 جنيه مقارنة بإغلاقات 85.9 جنيه الخميس الماضي.



كما رجح اتجاه سهم القلعة للاستشارات المالية صوب 3.65 جنيه، مقارنة بـ 3.46 جنيه في إغلاقات الخميس، وسهم أوراسكوم للاستثمار نحو 0.73 جنيه، مقارنة بـ 0.69 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية صوب 2.10 جنيه، مقارنة بـ 1.9 جنيه الخميس، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير صوب 32 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية صوب 7.30 جنيه.



وحول أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 توقع الأعصر رجح مستهدفات بعض أسهمه، ومن بينها العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" صوب 12.70 جنيه، مقارنة بـ 11.87 جنيه الخميس.



وسهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة صوب 1.08 جنيه، مقارنة بـ 1.02 جنيه الخميس، وسهم دومتى للصناعات الغذائية صوب 11.80 جنيه، مقارنة بـ 11 جنيه الخميس، والوادي للاستثمار السياحي نحو 8.70 جنيه، مقارنة بـ 8 جنيهات الخميس.



ومن جانبه قال محمد كمال رئيس قسم تعاملات المؤسسات المحلية بشركة تداول للأوراق المالية إنه يتوقع أن تحرز قطاعات البنوك، بقيادة CIB، والعقارات، ثم البتروكيماويات.



وبنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك في صدارة القطاعات الأنشط من حيث كمية التداول، بكمية 318.2 مليون ورقة مالية، تلاه الاتصالات بكمية 276.9 مليون ورقة مالية، ثم قطاع العقارات بكمية 132.6 مليون ورقة مالية.

