تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين

عمرسالم





شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت تراجعًا، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعها على مدى يومين.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 603 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 516 جنيهًا، وعيار 24 نحو 690 جنيهًا بدلًا من 692 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1197 دولارًا بدلًا من 1203.

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4825 جنيهًا، بدلًا من 4835 جنيهًا أمس.



