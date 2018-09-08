البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في أسبوع

هبوط البورصة

منى عبدالباري



أغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع المنتهي خاسراً نحو 7 مليارات جنيه، عند مستوى 875 مليار جنيه، مقابل 882 مليارًا الأسبوع السابق.



جاء ذلك وسط اتجاه بيعي قوي للمستثمرين العرب والأجانب، وهو ما أرجعه محللون إلى موجات نزوح الأموال من الأسواق الناشئة، ومخاوف تأثر التجارة العالمية بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات الصين لبلاده.



واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 2.330 مليار جنيه بنسبة 19.03% من التعاملات، والعرب 143.78 مليون بنسبة 3.24% من التعاملات. بينما كان نصيب المستثمرين المحليين 77.7% من التعاملات.



ويرى المحللون أن الاضطرابات التي سادت الأسواق الناشئة، الفترة الماضية كانت لها اليد العليا في اتجاه الأجانب للبيع، متوقعين مواصلة المؤسسات الأجنبية البيع الأسبوع الحالي طالما استمرت التوترات.



بالإضافة إلى مخاوف تأثر التجارة العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على ورادات الصين لبلاده قيمتها 267 مليار دولار، علاوة على 200 مليار دولار سابقا، حيث سيجعل تطبيق هاتين المجموعتين من الرسوم الجمركية فعليا كل واردات الولايات المتحدة من الصين خاضعة لرسوم جديدة بينما تتصاعد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مطالب ترامب بأن تجري بكين تغييرات رئيسية في سياستها الاقتصادية.



وتتزامن هذه العقوبات مع الأزمات التي تمر بها أسواق ناشئة أبرزها الأرجنتين، وتركيا، والتي أثرت بدورها على الأموال المستثمرة في الأسواق الناشئة وتسببت في خفض وتيرتها.

يشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى ختام تعاملات الأسبوع المنقضي تراجعت مشتريات الأجانب بالسوق المحلية إلى 8 مليارات جنيه، مقابل 10.4 مليار الأسبوع السابق.



