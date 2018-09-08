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عبر فيسبوك.. موظفو العربى الأفريقى يطالبون ببقاء حسن عبدالله
السبت 08 سبتمبر 2018 04:50 م
حسن عبدالله
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حسن عبد الله رئيس البنك العربى الأفريقى
سهير محمد
دشن موظفو العربى الأفريقى الدولى صفحة على فيس بوك للمطالبة ببقاء حسن عبدالله رئيسًا تنفيذيًا للبنك واستكمال مسيرة النجاح، وتحمل الصفحة اسم AAIB Needs Mr.Hassan Abdalla.
وكانت مصادر بالبنك المركزي أكدت صدور قرار بتعيين حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي مستشارًا بالبنك المركزي المصري، لينهي مسيرة في البنك بدأت عام 1982.
وعبر موظفو البنك من خلال الصفحة التى يشارك فيها نحو 2500 شخص عن حبهم واحترامهم لحسن عبد الله كما حملت تساؤلات حول رحيل حسن عبدالله عن البنك فى هذا التوقيت رغم أنه يتبقى له 6 أشهر، حيث تنتهى مدته بانعقاد الجمعية العمومية للبنك فى مارس 2019 بعد أن قضى فى العربي الأفريقي نحو 37 عاماً.
وأكد الموظفون على النجاح الذى تحقق خلال فترة تولى حسن عبد الله منذ عام 2001، وقال أحد العاملين بالبنك إن عبد الله حول البنك العربي الأفريقي الدولي من الخسارة بعد أن تم عرضه للبيع في 2001 ولم يحظ بأي مشتر، إلى مجموعة مالية ذات تواجد إقليمي قوي وقاعدة أصول تتعدي 200 مليار جنيه وأرباح تتجاوز 4.5 مليار.
وقال آخر إن "العربي الأفريقي يحتاج حسن عبدالله القامة المصرفية ذات المعايير العالمية.. حسن عبد الله الإنسان الذي له بصمة مع كل من تعامل معه داخل أو خارج مجموعة العربي الأفريقي الدولى".
وأكدوا على الدور الإنسانى والمجتمعى الذى كان يوليه أهمية كبيرة من خلال مؤسسة وفاء لمصر التابعة للبنك واهتمامه الكبير بالعاملين من كل الجوانب المهارية والمادية والمعنوية.
يذكر أن البنك المركزى المصرى يمتلك حصة تبلغ 49.5% من البنك العربى الأفريقى الدولى، ويتبنى خطة للتخارج عبر الطرح فى البورصة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الكويتية التى تمتلك النسبة المتبقية.
البنك العربي الأفريقى الدولي
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