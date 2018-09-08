هدوء في مبيعات الحديد

حديد التسليح 22

المرسي عزت

قال تامر عفيفي رئيس مجلس ادارة النجم ستيل ان سوق الحديد يشهد هدوءا في المبيعات

واضاف عفيفي ان الاسعار تنخفض يوما بعد الأخر مع الانخفاضات في اسعار البليت عالمياوهو الذي يدفع الي تأجيل قرار الشراء

واشار الي ان اسعار الحديد التجاري - اي بين التجار وبعضهم البعض- تصل الي 12300 جنيها للطن،في حين تصل الي 12400 جنيها للمستهلك النهائي

واكد ان الحديد السعودي الذي تم استيراده وفقا لتعاقدات قديمة بدأ بيعه امس بسعر يصل الي 12050 جنيها للطن بنظام البيع التجاري،في حين يبلغ سعره للمستهلك النهائي 12150 جنيها

وخفضت الشركات المنتجة لحديد التسليح اسعارها تسليم المصنع لشهر سبتمبر الجاري،وقادت شركة حديد عز اكبر منتج في السوق خفض الاسعار ،معلنة خفض اسعارها 330 جنيها في الطن