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بورصة وشركات
صافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوياته.. وشعاع تؤكد: غير مؤثر
السبت 08 سبتمبر 2018 04:56 م
دولار
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صافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوياته.. وشعاع تؤكد: غير مؤثر
صافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوياته.. وشعاع تؤكد: غير مؤثر
صافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوياته.. وشعاع تؤكد: غير مؤثر
دولارات
أسماء السيد
قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي لدي شركة شعاع لتداول اﻷوراق المالية، إن صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي سجل أدنى مستوياته في يوليو الماضي، منذ فبراير 2018، إلا أنها أكدت أنه غير مؤثر حتى الآن، ولا قلق منه.
هبط صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي 2.01 مليار دولار، خلال يوليو الماضي، ليسجل 15.726 مليار دولار، مقابل 17.737 مليار دولار نهاية يونيو السابق عليه.
يمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك، والبنك المركزي، إجمالي الأصول المستحقة للجانبين، تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري.
يشهد صافي الأصول الأجنبية قفزات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، في ظل التمويلات الضخمة التي حصل عليها البنك المركزي والبنوك، إلا أنها تشهد انخفاضًا في معدلات النمو منذ بداية 2018، نتيجة تراجع وتيرة الاقتراض.
أوضحت أن تبني البنك المركزي سياسة الحياد النسبي، في حركة سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ساهم في حماية صافي الأصول الأجنبية إلى حد كبير.
أضافت لـ"المال"، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي شهد استقراراً مسجلاً 16.97 مليار دولار أمريكي، يوليو الماضي، مقابل 16.87 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي، وعلى الجانب الآخر تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل ملحوظ، ليسجل مستويات سالبة، لأول مرة خلال 15 شهراً.
سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك -1.2 مليار دولار أمريكي (سالبة)، في يوليو، ويعد بمثابة تراجع عن مستواها الموجب، الذي سجلته الشهر السابق من نفس العام حين بلغت 0.946 مليار جنيه.
فسرت إسراء سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بصورة أساسية، بضغط من الموجة البيعية المسيطرة على الأسواق الناشئة، ومنها أدوات الدين الحكومية.
تابعت: "لا شك أن استمرار اتجاه التخارج من أدوات الدين الحكومية، يمثل ضغطاً على التدابير التي تطبقها الحكومة، لضمان وجود سيولة كافية، وجيدة من العملة الأجنبية، ورغم ذلك وبالتركيز على المعايير الأساسية فذلك يُشير إلى أن مستوى أو وضع صافي الأصول الأجنبية يُعد أمرًا تراكميًا يتعلق بالحساب الجاري للدولة.
توقعت أن صافي الأصول الأجنبية يلقى بالمزيد من الدعم على المدى المتوسط، طالما استمر انكماش عجز الحساب الجاري في ضوء ارتفاع ميزان الخدمات بالحساب الجاري، بالتوازي مع نمو تحويلات المصريين بالخارج ومواصلة المقومات الأساسية للاقتصاد، وتحسنها، ما يؤكد عدم تعرض أي من السيولة اﻷجنبية، أو سعر الصرف لعقبات.
قالت محلل الاقتصاد الكلي لدى شعاع، إن البنك المركزي غير مضطر خلال الفترة الراهنه برفع أسعار الفائدة الأساسية، إنما يقوم المركزي بتعليق سياسة التيسير النقدي لفترة أطول.
رأت إسراء أن المركزي لن يتدخل في سوق الصرف بشكل قوي، فيما تتجه البنوك للاقتراض خلال الفترة المقبلة لتعويض السيولة الدولارية التي فقدتها، وتجدر الإشارة هنا إلى بدء بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية عالمية، للحصول على تمويلات جديدة، بغرض تعزيز السيولة الخارجية، ورجحت أن تنتهج باقي البنوك نفس الاتجاه، حتى تتمكن من دعم سيولتها بدورها.
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