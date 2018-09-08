EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
صور | خالد العناني يتفقد أعمال ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر
السبت 08 سبتمبر 2018 03:30 م
ترميم مقبرة الملك زوسر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزارة الآثار: المحتف القومي للحضارة المصرية يستقبل لوحتين أثريتين
الآثار تكشف تفاصيل جديدة لطرق الدفن بالعصر البطلمي
ترميم مقبرة الملك زوسر
المال - خاص
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، أخر أعمال تطوير وترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن المقبرة الجنوبية تعد أحد العناصر الهامة للمجموعة الجنائزية للملك زوسر، واكتشفها عالم الآثار ( فيرث ) عام 1928م، وهو من أطلق عليها هذا الاسم نظرًا لوقوعها في الجهه الجنوبية الغربية من المجموعة الجنائزية.
وأضاف أن أعمال الترميم شملت فك وإعادة تركيب اسمها البلاطات الفاينس الزرقاء والتي كانت مثبتة بالمون الجبسية، مما أدي إلى تساقط بعضها عبر السنين، وتم تجميع وتركيب الفينسات التي كانت موجودة بالمخزن المتحفي، إضافة إلى تقوية المونات القديمة المتبقية مكان البلاطات المفقودة، وتثبيت القشور المنفصلة من البانوهات، وفك وترميم وإعادة تركيب الأعتاب الأثرية بجميع الفراغات، وعلاج التلف الميكروبيولجي وإزالة الأتربة التي كانت تغطي السطح، وتدعيم وتثبيت الطبقات المنفصلة من السقف، وتركيب الأرضيات الحجرية، وتدعيم الأسقف وتركيب الاضاءة.
وأضاف صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، أن المقبرة لها مدخل من الناحية الجنوبية يؤدي إلي سلم منحدر يتجه إلى أسفل، وبئر عميق يصل إلى 28م، ويوجد أسفلة غرفة دفن صغيرة مبنية من الجرانيت يبلغ طولها 1.6م، ويوجد بها عدة ممرات زينت بعض جدرانها بقطع من الفيانس، وبعضها عليها مناظر تمثل الملك زوسر يقوم بطقسة تسمي ( جرية الحب سد ) ممثلًا مرتين أحدهما يرتدي فيها التاج الأبيض والأخري يرتدي فيها التاج الأحمر ملكا للشمال والجنوب.
وأشار إلى أن علماء الآثار قد أختلفوا حول تحديد وظيفة تلك المقبرة، فالبعض يرى أنها عبارة عن قبر رمزي للملك زوسر بصفتة ملكا للوجه القبلي، وآخرون أنها كانت مكان لوضع الأواني الكانوبية التي تحتوي على أحشاء الملك، والعبض الأخر يري أنها بداية يناء الهرم الجانبي للملوك اللاحقين.
وزراة الآثار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا