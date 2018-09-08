صور | خالد العناني يتفقد أعمال ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر

المال - خاص



تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، أخر أعمال تطوير وترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن المقبرة الجنوبية تعد أحد العناصر الهامة للمجموعة الجنائزية للملك زوسر، واكتشفها عالم الآثار ( فيرث ) عام 1928م، وهو من أطلق عليها هذا الاسم نظرًا لوقوعها في الجهه الجنوبية الغربية من المجموعة الجنائزية.



وأضاف أن أعمال الترميم شملت فك وإعادة تركيب اسمها البلاطات الفاينس الزرقاء والتي كانت مثبتة بالمون الجبسية، مما أدي إلى تساقط بعضها عبر السنين، وتم تجميع وتركيب الفينسات التي كانت موجودة بالمخزن المتحفي، إضافة إلى تقوية المونات القديمة المتبقية مكان البلاطات المفقودة، وتثبيت القشور المنفصلة من البانوهات، وفك وترميم وإعادة تركيب الأعتاب الأثرية بجميع الفراغات، وعلاج التلف الميكروبيولجي وإزالة الأتربة التي كانت تغطي السطح، وتدعيم وتثبيت الطبقات المنفصلة من السقف، وتركيب الأرضيات الحجرية، وتدعيم الأسقف وتركيب الاضاءة.



وأضاف صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، أن المقبرة لها مدخل من الناحية الجنوبية يؤدي إلي سلم منحدر يتجه إلى أسفل، وبئر عميق يصل إلى 28م، ويوجد أسفلة غرفة دفن صغيرة مبنية من الجرانيت يبلغ طولها 1.6م، ويوجد بها عدة ممرات زينت بعض جدرانها بقطع من الفيانس، وبعضها عليها مناظر تمثل الملك زوسر يقوم بطقسة تسمي ( جرية الحب سد ) ممثلًا مرتين أحدهما يرتدي فيها التاج الأبيض والأخري يرتدي فيها التاج الأحمر ملكا للشمال والجنوب.



وأشار إلى أن علماء الآثار قد أختلفوا حول تحديد وظيفة تلك المقبرة، فالبعض يرى أنها عبارة عن قبر رمزي للملك زوسر بصفتة ملكا للوجه القبلي، وآخرون أنها كانت مكان لوضع الأواني الكانوبية التي تحتوي على أحشاء الملك، والعبض الأخر يري أنها بداية يناء الهرم الجانبي للملوك اللاحقين.



