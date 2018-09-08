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بنـــوك
إيهاب درة رئيسًا لقطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر
السبت 08 سبتمبر 2018 03:16 م
بنك مصر
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بنك مصر
سهير محمد
قررت إدارة بنك مصر، تعيين إيهاب درة رئيسًا لقطاعى التجزئة المصرفية والفروع، وضم إدارة الفروع إلى اختصاصاته.
على جانب آخر، قرر بنك مصر تغيير مسمى رئيس قطاع المناطق إلى قطاع الفروع.
كان إيهاب درة، يشغل منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك عودة - مصر، قبل انتقاله إلى بنك مصر فى عام 2017، وعمل فى بنك الإمارات - دبى.
وشهدت الأيام الماضية تعيين عدد من رؤساء القطاعات الجدد فى البنك على مستوى عدد كبير من القطاعات.
بنك مصر
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