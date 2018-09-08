هاشتاج #الفلوس_ولا_السعادة يتصدر "تويتر" في مصر والسعودية

هاشتاج

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #الفلوس_ولا_السعادة المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" على الترند المحلي، كما تصدر المركز الثالث على التريند المحلي للملكة العربية السعودية.



وحصد الهاشتاج آلاف التغريدات المشاركة، إذ أكد البعض أن المال يوفر لك جزءا كبيرا من السعادة بسبب الإمكانيات التى يوفرها فى حين ذهب الفريق الأكبر إلى أن السعادة لا يمكن شراؤها بالمال وأنها تكمن فى راحة البال وليس شرطا وجود المال.



وعلقت شهد العامرى: "أغلب الناس يعتقدون أنه لا بد من وجود شخص أفضل منهم مسؤول "حكومة، وزارة، مجتمع" عن إصلاح حياتهم وبالتالي توقفوا عن العمل والمثابرة وعلى اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم للوصول لأحلامهم في انتظار المنقذ والمخلص".



بينما قال محمد فهدى: "السعادة مو شرط مرتبطة بالفلوس ممكن فقير وسعيد جدا وممكن غنى وملياردير ومريض أو عايش فى خوف وهم، أهم شيء راحة البال".