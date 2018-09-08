EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عمرو نصار: نستهدف إحداث تنمية صناعية حقيقية بمختلف المحافظات
السبت 08 سبتمبر 2018 03:07 م
جانب من ورشة العمل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عمرو نصار: تطوير منطقة التجارة العربية.. واتفاقية لجذب الاستثمارات إليها
عمرو نصار: مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة
جانب من ورشة العمل
- وزير التجارة يشارك فى حوار مفتوح مع المحافظين الجدد بالتنمية المحلية
- تشكيل فرق عمل للتعامل مع التحديات أمام المستثمرين
محمد ريحان
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف إحداث تنمية صناعية حقيقية فى مختلف محافظات مصر، من خلال إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة وإقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، وتحديد الفرص الاستثمارية فى القطاعات ذات الميزات التنافسية لكل واحدة على حدة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب والمرأة فى كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، فى ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد، وترأسها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وحضرتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتناولت حوارًا مفتوحاً بين الوزراء والمحافظين لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات المختلفة وكافة المحافظات.
وقال نصار إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية خاصة وزارتى التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى، لتشكيل فرق عمل مشتركة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المحافظات المختلفة، بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات لتمكين أصحاب هذه المنشآت من تطوير صناعتهم والعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على معدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير.
واستمع نصار إلى بعض مطالب المحافظين بشأن تطوير المناطق الصناعية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواصل وتعاون مباشر بين الوزارة بكافة أجهزتها مع كافة المحافظات للتعاون سوياً فى الإرتقاء بإمكانات وقدرات المناطق الصناعية، وبحث تطويرها فى إطار خطة الوزارة للتنمية الصناعية.
وزارة الصناعة والتجارة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا