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بورصة وشركات
التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية
السبت 08 سبتمبر 2018 04:27 م
بورصة لندن
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التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية
التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية
التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية
التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية
بورصة لندن
أسماء السيد
هيمن التباين على أداء أنشطة شهادات الإيداع المصرية، المقيدة ببورصة "لندن" اﻷسبوع الماضي، ليتراجع أداء شهادتى هيرميس، والتجاري الدولي، فيما ظلت أسعار شهادتى المصرية للاتصالات، وإيديتا للاتصالات دون تغير.
تراجعت "هيرمس" 6% لتسجل 1.78 دولار مقارنة 1.90 دولار خلال الأسبوع قبل الماضى، وبالمثل "التجاري الدولي" بنسبة 3% لتصل 4.60 دولار مقارنة 4.73 دولار، فيما ظلت "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار، و"إيديتا" عند 5.35 دولار .
أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية خلال اﻷسبوع المنقضي.
أظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة ( للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيسكو مصر لرصيدهما، وتبقى 755.6 ألف سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
أوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفد بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورامكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وإيديتا للصناعات الغذائية.
بحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.2 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 386.5 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهيرميس 173 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فتبقى لها 166.6 مليون سهم، ويتبقى لشركات: "حديد عز، ودومتى، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، وإيديتا، وباكين 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، و57.8 مليون سهم، و42.7 مليون سهم، و5.9 مليون سهم، و3.6 مليون سهم على التوالي.
يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر egx30 الرئيسي 1.29 ليسجل مستوى 15803 نقطة، بينما ارتفع كل من مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28% ليصل إلى 749 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 1938 نقطة.
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