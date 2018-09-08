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سيـــاســة
برلمانية المحافظين: هضبة الجلالة توفر 150 ألف فرصة عمل
السبت 08 سبتمبر 2018 02:37 م
هالة أبو السعد نائبة المحافظين
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هالة أبو السعد نائبة المحافظين
سلوى عثمان
أشادت هالة أبو السعد، رئيس برلمانية المحافظين، بالمشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، والجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة.
وأضافت في بيان اليوم السبت أن مشروعات جبل الجلالة تهدف إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كل الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية، كما أن تلك المشروعات توفر أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع المجالات السياحية والتعليمية والتجارية.
وأشارت أبو السعد، إلى أن هذا المشروع يعد بصمة جديدة للرئيس فى مجالات التنمية والمشروعات القومية التى تنقل مصر نقلة نوعية، وتفتح آفاق الاستثمار فى مصر.
وطالبت الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتنظيم زيارات إلى هضبة الجلالة للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت وأيضا الترويج لهذه المشروعات القومية.
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