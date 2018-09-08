عودة التيار الكهربائي لمحافظتى سوهاج وأسيوط

الكهرباء بالممارسة 99

عمر سالم



أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة التيار الكهربى بالكامل لكل المناطق بمحافظتى سوهاج وأسيوط، التى كانت قد تأثرت نتيجة العطل الذى أدى الى فصل محطات محولات طما وجرجا وريفا 220 ك.ف.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن عودة التيار جاءت بعد مجهودات كبيرة، وتتم المتابعة المستمرة لاستدامة استقرار تلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية.



وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت انها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظتي اسيوط وسوهاج نتيجة فصل محطات محولات طما وجرجا وريفا ظهر الخميس الماضي، وشكلت الوزارة لجنة لبحث الأسباب.

