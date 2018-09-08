EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
عودة التيار الكهربائي لمحافظتى سوهاج وأسيوط
السبت 08 سبتمبر 2018 04:25 م
الكهرباء بالممارسة 99
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عودة التيار الكهربائي لمحافظتى سوهاج وأسيوط
عودة التيار الكهربائي لمحافظتى سوهاج وأسيوط
عودة التيار الكهربائي لمحافظتى سوهاج وأسيوط
الكهرباء بالممارسة 99
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة التيار الكهربى بالكامل لكل المناطق بمحافظتى سوهاج وأسيوط، التى كانت قد تأثرت نتيجة العطل الذى أدى الى فصل محطات محولات طما وجرجا وريفا 220 ك.ف.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن عودة التيار جاءت بعد مجهودات كبيرة، وتتم المتابعة المستمرة لاستدامة استقرار تلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت انها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظتي اسيوط وسوهاج نتيجة فصل محطات محولات طما وجرجا وريفا ظهر الخميس الماضي، وشكلت الوزارة لجنة لبحث الأسباب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا