جدول اجتماع غرف اتحاد الصناعات بهيئة التنمية الصناعية

اتحاد الصناعات المصرية



أحمد اللاهونى



يعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية تبدأ اليوم وتستمر على مدار 10 أيام متتالية.



ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات بغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، تليها الصناعات الهندسية، ثم الصناعات المعدنية، ثم الحبوب، ويأتى بعد ذلك النسيجية والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، صناعة ودباغة الجلود، الطباعة والتغليف والبترول وتكنولوجيا المعلومات، ختامًا بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.



وتناقش الاجتماعات مع الغرف المختلفة تعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.



وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى أغسطس 2017 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو من العام نفسه.



ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.



وبموجب القانون، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة.