المعهد المصرفى يزور الهند للاطلاع على أحدث تطبيقات المدفوعات الالكترونية

المعهد المصرفى المصرى

سهير محمد



أعلن المعهد المصرفي المصري، عن عقد زيارة ميدانية إلى الهند لموظفي البنوك العاملين فى إدارات تكنولوجيا المعلومات، حول أحدث ما توصلت إليه المؤسسات المالية والبنوك الهندية فى مجال المدفوعات البنكية الالكترونية، بعنوان Digital Banking and Technological advancement in payments system.



وتنطلق الزيارة إلى مدينة مومباي بالهند، خلال الفترة من 24 – 28 سبتمبر 2018، وتتضمن الرحلة زيارة المؤسسات الكبرى والبنوك بمدينة مومباي بهدف تسليط الضوء على الثورة التكنولوجية الحديثة في مجال المدفوعات الاليكترونية، والتعرف على التطبيقات العملية الناجحة والدروس المستفادة لتوجيه القطاع المصرفي المصري في الاتجاه السليم فى تطبيق هذه التطبيقات وإدارة المخاطر الخاصة بها.