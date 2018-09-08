EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
القوى العاملة: تأهيل الشباب من الصف الثاني والثالث لتولي القيادة
السبت 08 سبتمبر 2018 02:21 م
محمد سعفان
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القوى العاملة: غرة محرم إجازة للقطاع الخاص
القوى العاملة: توقيع إتفاقية لصرف 10% علاوة خاصة
محمد سعفان
دعاء حسني
قرر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم السبت، عقد اجتماعات مكثفة مع مديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة، لمتابعة خطط العمل بكل مديرية لتذليل أية معوقات أو مشاكل قد تقابل المديريات في هذا الخصوص، فضلاً عن دراسة الرؤي والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة.
وعقد الوزير اجتماعًا مع كبار المسئولين بالوزارة للوقوف علي خطط عمل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، موجهاً بضرورة التزام كل مفتش بخطة التفتيش السنوية بواقعية للنهوض بها وتأمين بيئة العمل، ودراسة كل مناطق ومكاتب العمل للوقوف علي العجز في المفتشين لعلاج ذلك بتفعيل نظام المفتش الشامل الذي سبق طرح فكرته، بإعادة توزيع القوى العاملة بكل مديرية، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي، وتدريب العمالة الزائدة للعمل كمفتشين بعض الوقت للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التفتيش في الوزارة والمديريات.
وشدد على أهمية المرونة فى العمل والتعاون بين المديريات والديوان العام بالوزارة حتى يتسنى لنا الانتقال إلى مكانة أفضل، مشدداً على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة الموظف المجد فى عمله بهدف رفع الإنتاجية والارتقاء بجوده العمل وعقاب المقصر فى العمل.
وقال: إن الفترة القادمة ستشهد تنمية قدرات ومهارات شباب العاملين بالديوان العام ومديريات القوى العاملة التابعة لها في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا لإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولي قيادة العمل بالمديريات والوزارة في المستقبل عن طريق التكليف، منوهًا إلى أن أداء العاملين فى حاجة إلى تقييم مستمر هدفه الأساسى هو التطوير.
وزارة القوى العاملة والهجرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا