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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات
السبت 08 سبتمبر 2018 02:17 م
محطتى الحاويات
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أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد اليوم السبت 6 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادره 4 ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
أما ميناء غرب فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات.
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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