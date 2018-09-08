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4840.00 عيار 24
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8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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35.00 الفراخ البلدي
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45.00 ديك رومي
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

هيئة قناة السويس تدعم مياه بورسعيد بتكلفة 56 مليون جنيه

محافظ بورسعيد 3365
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
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محافظ بورسعيد 3365


أمانى العزازى

 أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالدور الذي تقوم به هيئة قناة السويس في المساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة.

وأشار إلى ما قامت به الهيئة خلال المرحلة السابقة ويأتي في المقدمة الانتهاء من تغيير شبكات المياه في جميع احياء بورسعيد بتكلفة قدرها 56 مليونا وكذلك تحمل تكلفة انشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال بمنطقة الاسراء وايضا تحملت الهيئة تكاليف اعادة ترميم وصيانة المجمع الاسلامي ببورفؤاد ودعم مستشفى الزهور بجهاز تفتيت الحصوات والذي تبلغ قيمته 7 ملايين جنيه.






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