EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
هيئة قناة السويس تدعم مياه بورسعيد بتكلفة 56 مليون جنيه
السبت 08 سبتمبر 2018 02:11 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شباب مبادرة الشرق والغرب يزور قناة السويس الجديدة
هيئة قناة السويس تصنع 500 شمندورة لتطوير مجرى نهر النيل
صور | إحباط تهريب 4 أطنان حشيش و25 كيلو هيروين بقناة السويس
محافظ بورسعيد 3365
أمانى العزازى
أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالدور الذي تقوم به هيئة قناة السويس في المساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة.
وأشار إلى ما قامت به الهيئة خلال المرحلة السابقة ويأتي في المقدمة الانتهاء من تغيير شبكات المياه في جميع احياء بورسعيد بتكلفة قدرها 56 مليونا وكذلك تحمل تكلفة انشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال بمنطقة الاسراء وايضا تحملت الهيئة تكاليف اعادة ترميم وصيانة المجمع الاسلامي ببورفؤاد ودعم مستشفى الزهور بجهاز تفتيت الحصوات والذي تبلغ قيمته 7 ملايين جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا