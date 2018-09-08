هيئة قناة السويس تدعم مياه بورسعيد بتكلفة 56 مليون جنيه

محافظ بورسعيد 3365



أمانى العزازى



أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالدور الذي تقوم به هيئة قناة السويس في المساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة.



وأشار إلى ما قامت به الهيئة خلال المرحلة السابقة ويأتي في المقدمة الانتهاء من تغيير شبكات المياه في جميع احياء بورسعيد بتكلفة قدرها 56 مليونا وكذلك تحمل تكلفة انشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال بمنطقة الاسراء وايضا تحملت الهيئة تكاليف اعادة ترميم وصيانة المجمع الاسلامي ببورفؤاد ودعم مستشفى الزهور بجهاز تفتيت الحصوات والذي تبلغ قيمته 7 ملايين جنيه.













