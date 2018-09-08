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اتصالات وتكنولوجيا
13.2 مليار دولار إيرادات مصنعى أنظمة تخزين الشركات
السبت 08 سبتمبر 2018 01:47 م
IDC
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محمود جمال
كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" عن نمو إيرادات مصنعى أنظمة تخزين الشركات عالميًا، خلال الربع الثانى من العام الحالى، بنسبة 21.3 % ، لتصل إلى 13.2 مليار دولار.
وقال التقرير إن سعات الوحدات المصنعة ارتفعت بنسبة 70.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 111.8 إكسابايت.
وأوضح أن شركة ديل جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية 19.1%، تلتها مجموعة إتش بى بـ 17.3 %، ثم net app بـ 6.3%.
واحتلت شركة "ibm" المركز الرابع بـ 4.6 %، وتقاسمت شركات هيتاشى ولينوفو وهواوى المركز الخامس بحصص سوقية 3.1 %، و3 %، و2.7 % على التوالى.
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