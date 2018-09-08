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الإسكندرية
أعمال الإسكندرية تستضيف وزيرة التضامن.. غدًا
السبت 08 سبتمبر 2018 01:45 م
محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية
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محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية
معتز محمود
يلتقى غدا الأحد الموافق 9 سبتمبر مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارة للجمعية.
وكشف المهندس محمد صبري رئيس الجمعية في بيان صباح اليوم، أن اللقاء سيتطرق لعدة محاور مهامة يأتي علي رأسها الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية بالمحافظة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى دور مؤسسة "أعمال للتنمية المجتمعية"، أحدي المؤسسات التابعة للجمعية بالإسكندرية.
يذكر أن اللقاء سيشارك فيه أعضاء أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي الأمين العام لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، ورئيس المجلس الإستشاري لمشروع تمويل المنشأت الحرفية.
ويأتى اللقاء في إطار حرص الجمعية علي التواصل المستمر مع المسئولين الحكوميين في عدة قطاعات تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز دور التعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق رؤية مؤسسة الرئاسة على ضرورة التعاون المستمر.
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