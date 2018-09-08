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سيــارات
حصيلة السيارات المفرج عنها تقفز إلى 126.7% خلال أغسطس
السبت 08 سبتمبر 2018 04:39 م
جمارك بورسعيد
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حصيلة السيارات المفرج عنها تقفز إلى 126.7% خلال أغسطس
حصيلة السيارات المفرج عنها تقفز إلى 126.7% خلال أغسطس
حصيلة السيارات المفرج عنها تقفز إلى 126.7% خلال أغسطس
حصيلة السيارات المفرج عنها تقفز إلى 126.7% خلال أغسطس
جمارك اغسطس
أحمد عوض
قفزت الحصيلة الجمركية لسيارات الركوب المفرج عنها عبر منفذ جمرك بورسعيد، بنسبة 126.7% لتصل إلى 145.3 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي، مقارنة 64.1 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.
كشفت الإحصاءات الصادرة عن منفذ جمرك بورسعيد، عن نمو واردات سيارات الركوب، بنسبة 275% مسجلة 631 وحدة، مقابل 168، وصعدت حجم الواردات من "سيارات النقل، والمعدات اﻷخري" إلى 85 وحدة، مقابل 35 سابقًا.
أفرجت الإدارة العامة لمنفذ جمرك بورسعيد، عن 917 رسالة قطع غيار السيارات، بقيمة 151.2 مليون جنيه، محصلًا عنها 35.4 مليون رسوًا وضرائب جمركية خلال تلك الفترة.
وفقًا للتقرير، بلغت قيمة سيارات الركوب "الملاكي"، ورسائل سيارات النقل والمعدات، وقطع الغيار المفرج عنها، عبر منفذ بور سعيد، 514 مليونًا و875 ألفًا و398 جنيهًا خلال الشهر الماضى.
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