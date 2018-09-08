أورنج تختتم النسخة الثامنة من مسابقة المشروعات الناشئة‎





المال –خاص

أعلنت أورنچ مصر عن نتائج النسخة الثامنة من المسابقة المحلية "اورنچ للمشروعات الناشئة 2018" للمشروعات الاجتماعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر وقيادات الشركة.وتقدّم الي المسابقة المحلية التي أطلقتها اورنچ مصر في مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو 60 شركة ناشئة، بعد أن تم عرض مشاريعها الابتكارية أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال الريادة حيث تم بالنهاية اختيار ثلاث فرق من بين 11 فريقا وهم: فريق "Enkaaz" التي طور تطبيق علي التليفون المحمول يقوم من خلاله بمساعدة سائقي السيارات في الوصول الي مراكز الخدمة ومساعدتهم علي تصليح الاعطال في الطرق.الفريق الثانى صاحب تطبيق Modo Health الذي يقوم بمساعدة المستخدمين في العثور على أقرب مقدم خدمة طبية استنادًا إلى موقعهم في أقل من 60 ثانية، مع الأخذ في الاعتبار تقييمات ومراجعات المستخدمين الآخرين.أما الفريق الثالث فقد طور تطبيق arza2.com الذي يقوم بمساعدة العمالة المهنية والحرفية في الحصول علي الوظيفة التي تناسبهم.وحصلت الفرق الثلاث على جوائز عينية والدعم اللازم المتمثل في متابعة المشاريع مقدمة من اورنچ مصر، فضلاً عن منحهم فرصة التأهل للتصفيات النهائية الدولية في كيب تاون بجنوب أفريقيا.وقام المهندس ياسر شاكر، بتقديم الجوائز المقدمة من الشركة تقديراً وتشجيعاً لهم، كما أشاد بالمجهود الذى بذلته جميع الفرق المشاركة واوضح بأنهم جميعا فائزون بما اثبتوه من المثابرة والقدرة على الإبداع والابتكار وحثهم على الاستمرار فى التفوق لتحقيق أحلامهم.وكانت اورنچ قد أعلنت عن مسابقة "اورنچ للمشروعات الناشئة 2018" القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستهدفة رواد الاعمال من الشباب والشركات الناشئة الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً ويكون المشروع فكرة أو نموذجا مبدئيا أو عملا تجاريا قائما منذ 3 سنوات على الاكثر.واعتمدت فكرة المسابقة علي الابتكار الذي يساهم في دعم التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحوّل الرقمي.تأتي هذه الجائزة تماشياً مع استراتيجية اورنچ مصر “Essentials 2020” وخطتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف للاستفادة من مواهب أفراد المجتمع المحلي والاستثمار بها، وبالأخص الرياديين الذين تحرص على دعمهم من خلال توفيرها للبرامج التدريبية والخبرات المهنية التي تساعد في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.