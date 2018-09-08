انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية





نادية سلام

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان على مسرح قصر الثقافة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتبدأ العروض على المسارح اعتبارا من مساء الأحد وتستمر حتى الأربعاء على 8 مسارح داخل وخارج الإسماعيلية.ووسط حشد جماهيرى كبير بمشاركة 18 فرقة عربية وأجنبية، من مختلف دول العالم، أمس شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية مراسم وفعاليات عروض ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية.وقد تم تنظيم ديفليه المهرجان بالطريق الدائرى أمام جامعة قناة السويس وغابة الشباب حيث شاركت كل فرقة من الفرق المشاركة بدورة المهرجان لهذا العام بتقديم رقصة تعبر عن فولكلور بلادها والمنطقة القادمة منها، ومن الفرق التى شاركت فى الديفيلية، اليونان، والسودان، والمالديف ولبنان وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأندونيسيا ، والكاميرون، تونس، والأردن وفلسطين، والهند، والفرق المصرية الإسكندرية والشرقية والإسماعيلية، والعريش، والوادى الجديد، وجامعة سيناء، وقنا، وأسوان.