13 مليار جنيه ارتفاعًا فى القيمة السوقية للإسكندرية للزيوت المعدنية





عمر سالم

قال الكيميائى عمرو مصطفى رئيس "أموك" الإسكندرية للزيوت المعدنية، إن القيمة السوقية للشركة وصلت إلى أكثر من 15 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل حوالى 2 مليار فى 30/6/2016 بزيادة 13 مليارا، مما أدى إلى تزايد مستمر فى نسبة مساهمة صناديق الاستثمار والمؤسسات.واستعرض مصطفى خلال أعمال الجمعية سياسة الشركة خلال الفترة الحالية فى ضوء استراتيجية وزارة البترول لتطوير وتحديث معامل التكرير وزيادة انتاجيتها، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الحالى، حيث تم تحقيق أرباح بلغت 48ر1 مليار جنيه فى مقابل حوالى 1ر1 مليار جنيه فى العام السابق بزيادة نسبتها 35%، كما بلغ إجمالى حجم مبيعات الشركة 1672 ألف طن مقابل 1608 آلاف طن فى العام السابق بزيادة نسبتها 4%.وأضاف أن العائد على الاستثمار وصل خلال العام لحوالى 19% بالمقارنة بالعائد على الاستثمار فى نفس الصناعة والذى يتراوح بين 10- 12%.وأشار إلى أن أموك تتطلع فى إطار استراتيجيتها بشأن توجهاتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة نسبة المساهمة فى شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع واستكمال المرحلة الثانية من تطوير وحدة السولار MDDU للحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية، ومن المخطط أن يتم التكامل مع مشروع تكرير المتبقى الثقيل لتقليل التكلفة الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادى.وأوضح أن الجمعية العامة وافقت على توزيع كوبون نقدى قدره 85 قرشاً لحامل السهم على أن يتم صرفه على دفعتين ، الدفعة الأولى 55 قرشاً يتم صرفها فى أكتوبر المقبل والدفعة الثانية 30 قرشاً تصرف فى فبراير 2019جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الإسكندرية لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات المحاسب السيد إسماعيل وحاملى أسهم الشركة فى البورصة.وأكد الملا أنه يتم حالياً الإسراع بتنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة وإزالة الاختناقات بهدف زيادة الطاقة التكريرية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والعمل على تقليل الاستيراد، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات وبما يضمن التشغيل الآمن للمعامل وتحقيق جميع اشتراطات السلامة والأمان الصناعى.وأشار وزير البترول إلى أن شركة أموك تمثل نموذجاً ناجحاً لشركات البترول المطروحة فى البورصة المصرية ووعاءً استثمارياً جيداً للمواطنين المصريين أصحاب الأسهم يدعمها مؤشراتها المالية والاقتصادية المتصاعدة وقوة سهمها فى سوق البورصة المصرية .وأضاف أن النظرة المستقبلية للشركة تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تنفيذ مشروعات مستقبلية لزيادة الكميات من المنتجات البترولية عالية الجودة مثل السولار والبنزين والبوتاجاز والنافتا وأن هناك دراسة بين أموك والشركة القابضة للبتروكيماويات لإمداد مجمع البتروكيماويات المخطط اقامته فى منطقة العالمين الصناعية الجديدة بالنافتا.