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الخشت يتفقد أعمال تطوير جامعة القاهرة وتجهيزات مدينة الطلبة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


أكد انتهاء جميع أعمال التطوير والصيانة بالجامعة قبل بداية الدراسة

المال-خاص

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  الحرم الجامعى والمدينة الجامعية للطلبة، واطلع على أعمال تطوير وتجميل الحرم وبعض مبانى الكليات والطرقات، والتى تتم وفقا للمواصفات الأثرية والتاريخية لمبانى الحرم.

كما تفقد "الخشت" أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدينة الجامعية للطلبة استعدادا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد المقرر له يوم 22 سبتمبر الحالى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة فى بيان له اليوم، أن جميع أعمال التطوير والتجميل بالحرم الجامعى، وكذلك أعمال الصيانة وتجهيزات المدن الجامعية، سيتم الانتهاء منها قبل بدء الدراسة، قائلآ: "ستكون الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد".

ووجه بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى ووضع اللوحات الإرشادية للطلاب.
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