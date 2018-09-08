محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الصرف الصحى بباب البحر





معتز محمود

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بسرعة إنهاء مشروع مد شبكة الطرد والصرف الصحى بمنطقة باب البحر مع إعادة الشىء لأصله ومراعاة عدم التأثير على راحة المصطافين بالمنطقة.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمدينة مرسى مطروح للوقوف على بعض المشروعات الجارى تنفيذها وعلى المتأخر منها لبحث سبل الإسراع فى تنفيذها.كما تفقد محافظ مطروح المرحلة الأولى من مشروع صرف مياه الأمطار بالكورنيش.وشدد على دراسة الأثر البيئى ومراجعة الشبكات والانتهاء من مرحلة فصل الشوائب للبدء فى التشغيل قبل موسم الامطار، مع اعداد دراسة لعمل خزان كبير لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الكورنيش وكيفية الاستفادة منها بيئياً واقتصاديا بدلاً من إهدارها.كما وجه رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تطهير الشواطئ العامة ونظافتها مع إعادة الشىء لأصله بشارع علم الروم وإعادة رصف الحفر بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة على المواطنين واستيعاب الكثافة المرورية كشارع رئيسى ومدخل لمدينة مطروح.وشدد الغرابلى على ازالة أى تجمع للقمامة بجميع الشوارع والمناطق بالمدينة بشكل دورى للحفاظ على المظهر الحضارى والنظافة مع المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء ومحاسبة المقصرين.