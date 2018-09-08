EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الصرف الصحى بباب البحر
السبت 08 سبتمبر 2018 12:10 م
محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الصرف الصحى بباب البحر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تأجيل القرعة على وحدات الكيلو 4 بمرسى مطروح
علاء أبو زيد يتابع ذبح الأضاحى بمجزر مرسى مطروح
إعلان أسماء الأمهات المثاليات بمرسى مطروح
محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الصرف الصحى بباب البحر
معتز محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بسرعة إنهاء مشروع مد شبكة الطرد والصرف الصحى بمنطقة باب البحر مع إعادة الشىء لأصله ومراعاة عدم التأثير على راحة المصطافين بالمنطقة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ مطروح بمدينة مرسى مطروح للوقوف على بعض المشروعات الجارى تنفيذها وعلى المتأخر منها لبحث سبل الإسراع فى تنفيذها.
كما تفقد محافظ مطروح المرحلة الأولى من مشروع صرف مياه الأمطار بالكورنيش.
وشدد على دراسة الأثر البيئى ومراجعة الشبكات والانتهاء من مرحلة فصل الشوائب للبدء فى التشغيل قبل موسم الامطار، مع اعداد دراسة لعمل خزان كبير لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الكورنيش وكيفية الاستفادة منها بيئياً واقتصاديا بدلاً من إهدارها.
كما وجه رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تطهير الشواطئ العامة ونظافتها مع إعادة الشىء لأصله بشارع علم الروم وإعادة رصف الحفر بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة على المواطنين واستيعاب الكثافة المرورية كشارع رئيسى ومدخل لمدينة مطروح.
وشدد الغرابلى على ازالة أى تجمع للقمامة بجميع الشوارع والمناطق بالمدينة بشكل دورى للحفاظ على المظهر الحضارى والنظافة مع المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء ومحاسبة المقصرين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا