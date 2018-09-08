جلوبال تليكوم

أسماء السيد



سجل سهم شركة "جلوبال تيلكوم"، تراجعًا، خلال الأسبوع المنقضي، 7% ليسجل 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.81 جنيه ببداية تعاملات الأسبوع.



ويسير السهم في حركة متراجعة بسبب ضغوط بيعية تواجهه، منذ جلسة اﻷحد الماضي، عقب تلميحات فيون بإمكانية سحب عرض الشراء.



يُذكر أن شركة «جلوبال» أفصحت للبورصة -اﻷحد الماضي- عن آخر تطورات عرض «فيون»، موضحةً أن مجلس الإدارة يدرس بشكل مكثف الوضع المالى، وعرض «فيون» المقدم بتاريخ 2 يوليو 2018 بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وصغار المساهمين ومساهمين آخرين.



وأكدت جلوبال فى بيانها، أن مقترحات مساهمى الشركة حول عرض شركة فيون تشير إلى أن العرض الحالى من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة «ثلثى الأقلية فى هذا الوقت»، كما تستمر المراجعات والخيارات البديلة لتمويل الشركة.



وأكدت فيون أن عرضها سيظل قائمًا ولكن لا يمكنها التأكيد أنه سيظل متاحاً لأجل غير مسمى، وسيكون المساهمون على علم بإمكانية سحب «فيون» عرضها فى أى وقت بعد 1 سبتمبر الحالي.



يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام، قدمت مطلع يوليو الماضى عرضا إلى «جلوبال تليكوم»، المدرجة فى البورصة المصرية، لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلاديش، وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.



يذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها %57.7 فى جلوبال تيلكوم التى تمتلك علامات تجارية، من بينها «جاز» فى باكستان و«بنجلالينك» فى بنجلاديش.



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر egx30 الرئيسي 1.29 ليسجل مستوى 15803 نقطة، بينما ارتفع كل من مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28% ليصل إلى 749 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 1938 نقطة.