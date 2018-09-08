سحر نصر تطالب المحافظين بمتابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وإزالة المعوقات



الوزيرة: إنشاء فروع لخدمات المستثمرين بالمحافظات

نعمل على إنشاء 7 مناطق حرة و12 منطقة استثمارية

جديدة بالمحافظات تتضمن نحو 8 الاف مشروع وتوفر نحو 220 الف فرصة عمل

نستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات المنفذة لها

وزير التنمية المحلية:استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها



أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم بالمحافظين فى إطار ورشة العمل التى تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.



ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة اى معوقات تواجه استكمالها، اضافة إلى متابعة اهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة اى معوقات.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التى يجب أن تتعاون فيها مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها الاستثمار التمويلات والمنح.



وأوضحت أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومناطق حرة جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون فى اختيار المكان الانسب فى كل محافظة لاقامة فرع لخدمات المستثمرين والمنطقة الحرة، فى اطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لاقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة فى المحافظات التى لا يوجد بها.



وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على انشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والاسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، واسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من الف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 الف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وارض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء واسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 الاف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 100 الف فرصة عمل.



وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين فى كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والاسكندرية، من أجل تيسير كافة الاجراءات للمستثمر وانهائها فى هذا الفرع.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار باقامة عدد من المشروعات بها.



وقد دار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول اقامة عدد من المشروعات والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتباراً من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة، وأشار اللواء شعراوي إلي أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن بكل المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة، مضيفاً، السيد الرئيس أكد خلال لقاءه مع الحكومة الجديدة والمحافظين على أن هدفنا الأساسى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.



وأوضح شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها الى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يومياً عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.



وطالب شعراوى بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التى أعاقت استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل علي حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقى الوزارات الأخرى.



وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.



وشدد على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل الي المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة الشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد عليها.



ووجه بأهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو البرلمان.



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الانسان المصرى، وشدد على أهمية الاستماع لاراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أى أفكار أو حلول لمشاكل تواجهها المحافظات.