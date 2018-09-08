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نقل وملاحة
برلماني يطالب بالتحقيق في إهدار مال عام بميناء بورتوفيق
السبت 08 سبتمبر 2018 11:44 ص
ميناء بورتوفيق
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ميناء بورتوفيق
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال، بلاغًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب بتحويله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ضد -ما أسماه- الفساد وإهدار المال العام بميناء بورتوفيق بالسويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر.
وقال النائب: "نظرًا للأوضاع المتردية بميناء بورتوفيق بالسويس وإهمال هيئة موانئ البحر الأحمر له بعدم تشغيل محطة سفر الركاب الجديدة، والتى تم تطويرها بقيمة 20 مليون جنيه، ولم يتم استخدامها منذ سنوات سواء فى رحلات السفر الحج والعمرة، وسفر العاملين فى الخارجين تحت حجج وهمية مردود عليها.
وتابع: إضافة إلى تجاهل رئيس الهيئة لأصحاب السفن والمراكب التى أعلنت على رحلات العمرة للموسم الماضي، والتعنت مع أصحاب السفن الصغيرة وتحويل الميناء إلى مكان مغلق مما تسبب فى مشاكل كثيرة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة بين أبناء السويس ولكافة العاملين فى الخدمات البحرية ومن أصحاب اللانشات والعائمات.
وأشار النائب إلى تعطيل مهن التوريدات وأصحاب الإشغالات البحرية ومكاتب الخدمات الملاحية من أعمال التوريدات والتوكيلات البحرية والخدمات الأخرى المباشرة للأعمال اليومية والفنية داخل الميناء، وحتى جمعية حمالي الأمتعة "الشايلين" التى تأثرت بسبب الإهمال.
وأكد أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتجاهل ميناء بورتوفيق رغم حرص رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية، لكن الهيئة ورئيسها مشغولة بأعمال أخرى باعتباره نقيب المهندسين بالقاهرة فيما بين الإهمال للأعمال الأساسية بميناء بورتوفيق، وتشهد بذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الرقابية الأخري.
واختتم النائب بلاغه: "السيد رئيس المجلس برجاء توجيه بلاغي إلى رئيس الوزراء ووزير النقل باعتبار أن الأمر خطير، ويهدد أقدم ميناء للحجاج والتجارة فى مصر، وهو ميناء السويس بورتوفيق، ويؤثر ذلك على ارتفاع نسب البطالة والتأثير السلبي للاقتصاد الوطني.
مجلس النواب
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