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سيـــاســة
جنايات القاهرة تقضي بإعدام 75 متهمًا بينهم 4 قيادات إخوانية
السبت 08 سبتمبر 2018 11:21 ص
محكمة
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أحمد صبرى
قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة -المذاعة على الهواء مباشرة- برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم و70 آخرين فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
وصدر حكم بالمؤبد لمحمد بديع 46 آخرين بالمؤبد، و10 سنوات لمحمد مرسى الرئيس الأسبق من أصل 739 متهمًا.
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