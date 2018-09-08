بورش كايين تجمع بين الأداء الرياضى مع التصميم الديناميكى

بورش



■ محرك سداسى الاسطوانات 3 لترات.. يولد 340 حصانًا بسرعة قصوى 245 كم

■ عزم دوران 450 نيوتن.متر.. وناقل حركة ثمانى السرعات

■ نظام إضاءة جديد للمصابيح الأمامية ثلاثى المراحل مدعومة بتكنولوجيا «الدايود»



شريف عيسى



اختبرت «المال» الجيل الثالث والجديد كليا من طراز بورش كايين موديل 2019، على طريق مدينة الشيخ زايد، حيث موقع وكيل العلامة الألمانية الرياضية الفاخرة فى مصر، شركة الهندسية للسيارات SMG.



تستهدف SMG من طرح السيارة الجديدة بالكامل دفع مبيعاتها بالسوق المصرية، بنسبة تصل إلى %50 بحسب التصريحات التى أدلى بها إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، كما تراهن على كايين، فى حث محبى العلامة التجارية على زيارة جناحها بمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أتوماك - فورميلا».



جاء الجيل الجديد من كايين كطراز يجمع أداء بورش الرياضى المعهود مع الحفاظ على سماتها كسيارة رياضية متعددة الأغراض SUV، بفضل التصميم الدينامكى الخارجى، وقوة المحرك ثنائى التوربو، وعلبة التروس الجديدة «تيبترونيك إس» والمكونة من ثمانى سرعات.



تميزت كايين التى اختبرتها «المال» بمحرك يتألف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات، مع شاحن تربو بقوة 340 حصانًا، أى بزيادة قدرها 40 حصانا عن الجيل السابق، وعزم دوران 450 نيوتن.متر، الأمر الذى ساهم فى تقليص زمن التسارع من وضع السكون إلى 100 كم فى الساعة، فى غضون 5.9 ثانية، وصولا للسرعة القصوى والتى تبلغ 245 كم فى الساعة.



اعتمد مهندسو بورش فى تصميم كايين الجديدة كليا على الموازنة بين متطلبات الحكومات فيما يتعلق بالحد من التلوث والإلتزام بمعايير قياس الانبعاثات، والتمسك بالأداء الرياضى القوى للسيارة، استنادا إلى طرازها الرياضى الأسطورى 911.



عززت بورشه قدرات كايين الجديدة كليا على الطرق الوعرة عبر تزويدها بنظام دفع رباعى نشط بتجهيزات قياسية، وأنظمة جديدة تتواجد بالسيارة للمرة الأولى التى تستهدف زيادة معدلات ثبات السيارة، خاصة وأنها SUV عبر الحد من انحناء السيارة جانبا على السرعات العالية، وكان من أبرز تلك الأنظمة نظام التحكم «بورشه 4 دى للتحكّم بالهيكل»، و«نظام بورشه للتحكم الديناميكى بالهيكل»، ما يجعل المناورة أسهل بالسيارة مقارنة بالجيل السابق خاصة فى الطرق الوعرة.



رغم اتّساع رقعة تجهيزاتها بشكل مضطّرد، انخفض وزن «كايين» عن الجيل السابق، بمقدار يصل إلى 65 كلجم، وبقيت السيارة ملائمة تماماً للاستخدام على الطرق الوعرة.



ازداد طول السيارة بمقدار 63 ملم، دون أنْ يطرأ أيّ تغير على قاعدة عجلاتها، كما انخفض ارتفاع سقفها بتسعة ملم مقارنة بالجيل السابق، إلا أن بورش العالمية اتجهت إلى زيادة سعة الشنطة الخلفية بمقدار 100 لتر عن الجيل السابق، ليصل حاليا إلى 770 لتر.



توفر بورش كايين الجديدة كليا نظام إضاءة جديد للمصابيح الأمامية ثلاثى المراحل مدعومة بتكنولوجيا «الدايود»، الذى يوفر خيارات مختلفة ومتنوعة من الإضاءات مثل إضاءة فى المنعطفات والطرق السريعة عبر إعطاء شعاع إضاءة مرتفع ليدل على المنطقة الزحمة المقبلة فى الاتّجاه المعاكس.



ويسهل على سائق الجيل الثالث من كايين الشعور بالأداء الرياضى القوى الناتج عن علبة تروس «تيبترونيك إس» الأوتوماتيكية الجديدة من ثمانى سرعات، والتى تتميز بإستجابتها للمغامر والانطلاق بسرعة كبيرة فى مدى زمنى قصير، ما ينعكس بطبيعة الحال فى الحصول على قيادة مريحة بأقل استهلاك ممكن للوقود.



خصّصت بورشه لكايين 5 أنماط قيادة، تُسهِّل على السائق اختيار، الإعداد الملائم لا سيما على الطرق الوعرة، وهى نمط الطرق المعبدة، نمط الطرق الوحلة، والحصى، والرمل، والحجارة، من خلال تلك الأنظمة اختيار الأفضل لعمل الدفع للمحرك وناقل الحركة.



اعتمد الصانع الألمانى فى تصميم كايين الجيل الثالث، على «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM عبارة عن نظام دفع رباعى نشط وذكى، متغيّر بالكامل، يوزّع قوة المحرك على المحوريْن الأمامى والخلفى، الذى يسهم فى تلبية السيارة لجميع متطلبات السائق من السرعة والاتزان، لا سيما على الطرق الوعرة.



حققت بورش خلال إنتاجها للجيل الثالث من كايين طفرة فى تطوير أنظمة الفرامل من خلال استخدام فرامل مبتكرة وجديدة، تستخدم للمرة الأولى على الساحة العالمية والتى أطلق عليها Porsche Surface Coated Brake.



أنتجت تلك المكابح من أقراص مصنوعة من الحديد المصبوب، مع طبقة من كبريد التنجستينن التى تزيد من معدلات الاحتكاك، وتحد من تراكم الغبار عليه.



يتوافر لدى بورش كايين الجديدة العديد من الخيارات التشغيلية ما بين اختيار إعداد قيادة عادى، أو سبورت، أو سبورت بلاس، وإعداد فردى يمكن للسائق ضبطه كيفما يشاء.



مع اتجاه بورش للتأكيد على البنية الرياضية لكايين خفض وزن السيارة بمقدار 10 كجم عن الجيل السابق، ليصبح وزن السيارة فارغا 1985 كجم، بدلا من 2040 كجم، مع الاعتماد على السبائك والفولاذ فى صناعتها شأنها شأن طرازى 911 وباناميرا.



تذخر مقصورة قيادة بورش كايين بالطابع الرياضى الفاخر، عبر تبنيها مفهوم «العرض والتحكم»، كونها مزودة بشاشة عالية الدقة قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس والتى تتيح للسائق التحكم فى خيارات وظائف السيارة، بكل سهولة، كما يحظى السائق بعداد وسطى لدورات المحرك تحيط به شاشتين بجودة عالية قياس 7 بوصات.



قدمت بورش العالمية الجيل الجديد من بورش كايين بثلاث خيارات من المحركات، الأول الذى تم اختباره، أما الثانى فهى «كايين إس» مع محرك جديد يتألف من أسطوانات بشاحن تربو سعة 2.9 لتر، بقوة 440 حصانًا، بزيادة عن الجيل الثانى بأكثر من حصاناً، وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن.متر، الأمر الذى يؤهلها للتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 5.2 ثانية، وصولاً إلى سرعة قصوى بحدود 265 كيلو متر/ الساعة.



خلال فاعليات الدورة 67، من معرض فرانكفورت للسيارات، كشفت بورش العالمية لصناعة السيارات الرياضية، النقاب عن نسخة «كاين تربو» للمرة الأولى، التى جاءت بمحرك ثمانى الاسطوانات سعة 4 لترات، مع شاحن تربو بقوة 550 حصانًا، وعزم دوران 770 نيوتن.متر، تستطيع كايين تربو الجديدة التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو مثر فى الساعة فى غضون 4.1 ثانية، وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 286 كيلو متر فى الساعة.



يذكر أن بورش كايين قدمت للعالم للمرة الأولى فى 2003، كأول سيارة تنتمى لفئة الرياضية الفاخرة المتوسطة الحجم، متعددة الاستخدامات SUV، ينتجها الصانع الألمانى.



استطاعت بورش بيع 260 ألف سيارة من الجيل الأول من بورش كايين، وبعد مرور 9 أعوام احتفلت العلامة الألمانية خلال مشاركتها بمعرض الصين الدولى للسيارات فى 2012 بإطلاق الجيل الثانى من السيارة، الذى حقق طفرة فى مبيعات العلامة التجارية بعد أن تمكن من تسليم ما يقرب من 500 ألف وحدة.



ذكر الموقع الرسمى لبورش أن إجمالى مبيعات سيارات كايين فى جميع الأسواق العالمية بلغ حتى نهاية العام الماضى أكثر من 760 ألف سيارة منذ تقديمها للمرة الأولى على الساحة العالمية.



خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت مبيعات الجيل الثالث من كايين 28 ألفًا و700 وحدة، لتستحوذ على حصة تمثل %22.7 من المبيعات الإجمالية لبورش، لتحتل المرتبة الثانية فى قائمة الطرازات التى تنتجها بورش الأكثر مبيعًا.



وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، تمكنت كايين من بيع 63 ألفًا و781 سيارة خلال العام الماضى، بتراجع %9.1، عن مبيعات 2016 التى قدرت 70 ألفًا، و142 سيارة.



بلغ إنتاج كايين فى 2013 ما يقرب من 81.9 ألف وحدة، أما فى 2014 تمكنت بورش من تصنيع 66 ألف سيارة من نفس الطراز، وخلال 2015 وصل حجم إنتاج كايين إلى 79.7 ألف مركبة.



خلال 2016 تمكنت بورش العالمية من تصنيع 71.7 ألف سيارة من كايين الجيل الثانى، وفى العام الماضى وصل حجم الإنتاج إلى 59.1 ألف وحدة.