خالد بدر الدين:





أعلن مسؤول في وزارة البترول اليوم السبت، لوكالة رويترز إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي قفز بحوالى 10% خلال شهر أغسطس، ليزداد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري ارتفاعا من 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.





وتسعى الحكومة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري بعد أن اكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.





وأعلنت الحكومة أمس الجمعة عن زيادة انتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وإن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.





وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بدعم من زيادة انتاج حقل ظهر.

وقال طارق الملا، وزير البترول المصري في يوليو الماضى، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، حيث تستهدف الحكومة التحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.