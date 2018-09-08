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سيــارات
«IFG جروب» تستحوذ على وكالة «TRAUM» محليًا
السبت 08 سبتمبر 2018 11:12 ص
السيارة تريم ميت 3
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السيارة تريم ميت 3
أحمد عوض
استحوذت مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتورى، على الوكالة الحصرية لطرازات “TRAUM”، إحدى العلامات التابعة لمجموعة زوتى العالمية.
أكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة «IFG جروب»، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع زوتى العالمية؛ للحصول على أحقية استيراد وتوزيع سيارات العلامة الصينية «TRAUM»، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة العالمية اعتمدت «IFG جروب» وكيلا حصريًا «TRAUM» بعد الطفرة التى حققتها فى مبيعات زوتى التى تجاوزت 1700 سيارة خلال الأشهر الثمانية اﻷولى من العام الحالى.
أشار إلى أن المجموعة تخطط للبدء فى تسويق طرازات العلامة «TRAUM» بالسوق المحلية خلال مارس 2019، كاشفا عن سعى «IFG جروب» لاستراد ما يقرب من 1000 سيارة خلال العام المقبل.
أضاف أن شركته قررت تدشين شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة مستقلة عن العلامة «زوتي»، موزعة فى منطقتى العبور والسادس من أكتوبر، ومحافظة الإسماعلية، وإقامة صالة العرض الرئيسية فى منطقة مدينة نصر؛ ضمن المرحلة اﻷولى الخاصة بالخطط التوسعية للعلامة الصينية.
ويتوافر على الساحة العالمية 3 طرازات من العلامة «TRAUM»، وهى S70، وMEET 3 وSEEK 5؛ التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
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