‏«IFG جروب» تستحوذ على وكالة «TRAUM» محليًا



أحمد عوض



استحوذت مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتورى، على الوكالة الحصرية لطرازات “TRAUM”، إحدى العلامات التابعة لمجموعة زوتى العالمية.





أكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة «IFG جروب»، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع زوتى العالمية؛ للحصول على أحقية استيراد وتوزيع سيارات العلامة الصينية «TRAUM»، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.





وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة العالمية اعتمدت «IFG جروب» وكيلا حصريًا «TRAUM» بعد الطفرة التى حققتها فى مبيعات زوتى التى تجاوزت 1700 سيارة خلال الأشهر الثمانية اﻷولى من العام الحالى.