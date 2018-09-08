MTI 2



المال-خاص



قفزت أرباح مجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار لاند روفر، وبنتلى، ومازيراتى، ودراجات كاتى البخارية، خلال النصف الأول من العام الجارى %300، لتسجل 416 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 104 ملايين جنيه.



أظهر تقرير صادر عن المجموعة نمو أرباح الربع الثانى، من هذا العام بنسبة قدرت %307، بإجمالى 220 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



تجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الأول تمكنت مجموعة MTI أوتوموتيف من تحقيق أرباح من مبيعات السيارات بلغت 196 مليون جنيه.



أشار التقرير إلى أن صافى الربح خلال النصف الأول شهد نموًا بمعدل %181، ليسجل 59 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح بها %21.



أضاف التقرير أن نمو صافى الربح خلال الربع الثانى من العام الجارى، بلغ %300، ليسجل 36 مليون جنيه، مقارنة بصافى الربح خلال نفس الفترة من 2017، والتى بلغت 9 مليون جنيه.



تمكنت MTI من بيع 80 سيارة من طرازات جاكوار لاند روفر خلال النصف الأول من العام الجارى، مقسمة ما بين 21 وحدة جاكوار، و59 سيارة لاند روفر، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».



علق أشرف غنام، مدير علاقات المستثمرين بمجموعة MTI، على نتائج أعمال قطاع السيارات خلال النصف الأول قائلا: «كاجوارو هما الداعم الأساسى لتلك الطفرة فى الإيرادات بفضل تقديم موديلات بمحركات جديدة، بأسعار منافسة، الأمر الذى ساهم فى جذب شريحة جديدة من المستهلكين الراغبين فى اقتناء تلك الفئة من السيارات الفاخرة».



أشار إلى أن طرح جاكوار F-Pace بمحكرك جديد سعة 2 لتر، سمح بتقديمها بأسعار منافسة بعد أن انخفضت قيمة الجمارك المفروضة عليها، وكذلك طراز جاكوار F-Type، التى قدمت بمحرك جديد سعة 2 لتر.



يذكر أن جاكوار F-Pace، وF-Type يتوافران للسوق المحلية حتى نهاية العام الماضى، بمحرك سعة 3 لتر، الأمر الذى كان يخصها لشريحة جمركية أعلى.



أكد غنام أن طرح العديد من الموديلات الجديدة مثل ربنج روفر فيلار، وجاكوارE-Pace يسهم فى دعم مبيعات قطاع السيارات بالمجموعة خلال الفترة المقبلة.



عن أداء بنتلى ومازيراتى، قال إن تلك الشريحة من السيارات الفاخرة التى تخاطب فئة معينة من المجتمع لها نسبة فى دعم نمو مبيعات وأرباح المجموعة، لا سيما مع الاستثمارات التى ضختها MTI فى العلامتين بتدشين مركزين متكاملين لكل منهما.