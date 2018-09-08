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عقـــارات
«أسوان الجديدة» تنفذ 92 عمارة لمحدودى ال
السبت 08 سبتمبر 2018 11:03 ص
الإسكان الاجتماعى
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الإسكان الاجتماعى
المال-خاص
أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه جار تنفيذ 92 عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، بواقع 42 عمارة بامتداد المدينة، بتكلفة 200 مليون جنيه، و50 عمارة بالحيين الثانى والثالث بالمدينة بتكلفة 230 مليونا.
وأوضح فى تصريحاته لـ«المال»، أنه جار تنفيذ مشروع مرافق 600 فدان لصالح شركة المقاولين العرب، بامتداد المدينة، بتكلفة 250 مليون جنيه، وتم الفتح الفنى لمشروع تنفيذ مرافق 350 فدانا بالحى السياحى.
وأضاف أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة 25 ألف م3 فى اليوم، بتكلفة 170 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس بالمدينة، و2 تعليم أساسى ومدرسة ثانوى، بتكلفة 60 مليون جنيه تقريبا، وسيتم افتتاحها العام الدراسى الجديد.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروع مدارس النيل التابع لرئاسة الوزراء بالمدينة، بتكلفة 100 مليون جنيه تقريبا، وسيتم افتتاح مدرسة رياض الأطفال العام الدراسى القادم.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 22389،70 فدان، وتجاوزت الاستثمارات المالية 2 مليار جنيه، بواقع 1،1 مليار بقطاع المرافق، و686 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و323 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و15،9 مليون بقطاع الزراعة.
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