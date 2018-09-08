«قنا الجديدة»: إنشاء حضانة بتكلفة 4 ملايين جنيه

وحدات إسكان متوسط بتكلفة



المال-خاص



صرح المهندس رضوان محمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأنه جار تنفيذ 30 عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة غرب قنا، بتكلفة 150 مليون جنيه، و53 عمارة فى مشروع دار مصر غرب المدينة بتكلفة 380 مليون جنيه.



وأوضح فى تصريحاته لـ«المال»، أنه جار إنشاء حضانة بالمدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتم تنفيذ حضانة بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول وحضانة لخدمة 37 عمارة نموذج البندق بالمنطقة 3.



وأضاف أنه جارٍ ترفيق 1900 فدان من شبكات مياه وصرف صحى ورى وفيرما للطرق، بتكلفة 230 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه جار استكمال تنفيذ طرق الحى السكنى الثانى بالمجاورة الرابعة والخامسة والسادسة، وجار تنفيذ شبكة الكهرباء لعدد 36 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة النوادي بطول 4 كم.



ولفت إلى أن الجهاز يستعد حاليا لطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة والتى تهدف لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة وذلك خلال الفترة القادمة.