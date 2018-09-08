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عقـــارات
المنصورة الجديدة تطلب مليار جنيه زيادة فى ميزانية العام المالى الحالى
السبت 08 سبتمبر 2018 10:55 ص
مشروع الإسكان الاجتماعى
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المال-خاص
قال محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه طلب مليار جنيه، زيادة فى الميزانية الخاصة بالجهاز للعام المالى 2018/2019، لاستكمال تنفيذ مشروعات بالمدينة.
أضاف رجب فى تصريح لـ«المال»، أن ميزانية العام المالى الحالى 2018/2019 تبلغ 1.1 مليار جنيه، يقوم الجهاز من خلالها بتنفيذ مشروعات سكنية، ويجرى تنفيذ 11232 وحدة سكنية، بمشروع «دار مصر« للإسكان المتوسط، و4704 وحدات سكنية، بمشروع «سكن مصر»، وتنفيذ 1932 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز.
أوضح رئيس الجهاز أنه يجرى عمل الجسات لعدد 12 برجًا سكنيًا، بالمدينة مرحلة أولى، لتنفيذ 30 برجًا سكنيًا بالمدينة، بتكلفة 7 مليارات جنيه.
أشار إلى أن الانتهاء من تنفيذ 120م، من المرحلة الأولى بطول 800 م، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، المطل على البحر الأبيض المتوسط، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب، موضحاً أن الكورنيش يضم (ممشى، وكافيتريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات وملاعب، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب أطفال، وغيرها).
لفت إلى أن الانتهاء من تخطيط الطرق الخاصة بالمرحلة الأولى للمدينة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق (فرمة) بطول 44 كم، %70 مشيرًا إلى أنه اعتمد المخطط العام لشبكة الصرف الصحى، وشبكات المياه والرى، وشبكة المطر، وإسناد أعمال المرافق للجزء الشرقى من المرحلة الأولى بمساحة 1000 فدان للمقاولون العرب، والجزء الغربى بمساحة 1063 فدانا لشركة كونكورد.
أوضح رئيس الجهاز، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ مبنى الجامعة، والانتهاء من أعمال الجسات لعدد 7 مبان لكليات مختلفة، كما يجرى العمل فى إنشاء أسوار الجامعة.
يشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (378 لعام 2017)، بإعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004 م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فداناً.
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