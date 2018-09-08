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عقـــارات
«طيبة الجديدة» تطرح 4020 شقة «اجتماعى» بنظام الإسكان الحر
السبت 08 سبتمبر 2018 10:53 ص
مناقصة محدودة لتنفيذ مركز شباب بـ «سوهاج الجديدة»
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سحر نصر
أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه جارٍ طرح 4020 وحدة إسكان اجتماعى على المواطنين، بنظام الإسكان الحر، بمناطق الـ260، و480 فدان،بتكلفة 313 ألف جنيه للوحدة.
وأوضح فى تصريحاته لـ«المال»، أنه جار طرح مشروع استكمال توسعات محطة الطاقة الشمسية بالمدينة، بطاقة 25 كيلووات وبطول 4 كيلومترات، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، لإنارة المدخل الصحراوى الشرقى للمدينة بالطاقة الشمسية.
وأضاف أنه تم إسناد مشروع إنشاء نقطة مرور بالمدينة لشركة تبارك بتكلفة 75 مليون ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا.
وأشار إلى أنه جارٍ طرح مرافق المنطقة الاستثمارية بالمدينة، ومنطقتى 202 و480 فدانا، وأراضٍ استثمارية لإنشاء فنادق ومناطق تجارية ومدارس ومعاهد خاصة، بتكلفة 30 مليون جنيه، كما جار تنفيذ لاند سكيب بالمدينة لمنطقة العمارات السكنية بالمدينة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق مرافق المنطقة 380 فدانا بالمدينة، بتكلفة 60 مليون جنيه، كما تم طرح المرحلة الثانية من مدارس النيل التابعة لرئاسة الوزراء، ورست لصالح شركة إيجكو، بتكلفة 80 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام.
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