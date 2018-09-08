ضعف التأمين الابتدائى يسمح بالمضاربات على الوحدات التجارية بالمدن الجديدة





تكررت ظاهرة انسحاب الفائزين بالوحدات التجارية، التى خصصت لهم من أجهزة المدن خلال العام الحالى، بعد اقتناصهم للمزادات التى التى تجريها تلك الأجهزة، نتيجة عدم قدرتهم على استكمال مقدمات الوحدات، ودفع التأمين النهائى لها.قال عدد من رؤساء أجهزة المدن، إن الوحدات التجارية تشهد فى بعض الأحيان مضاربات بين الأفراد، نتيجة ضعف التأمين الابتدائى، الذى يبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، مشيرين إلى أن ذلك يسمح للتجار وأصحاب المحال المجاورة فى الدخول لرفع سعر المتر، حتى لا يستطيع الفائز استكمال التأمين النهائي.قال علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه أعيد طرح 5 وحدات تجارية بمنطقة 41 عمارة، بالإسكان الاجتماعى، طرحه الفترة الماضية، حال التنازل عنهم بعد رسو المزاد عليهم.أضاف أن الوحدات التجارية خلال المزاد سجلت مضاربات كبيرة فى الأسعار، إلى أن وصل أعلى سعر للمتر التجارى خلال إلى 33 ألف جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن ذلك السعر كان مبالغ فيه، ما دفع الفائزين بذلك المزاد التراجع عن سداد التأمين النهائى للمزاد، وأبدوا عدم قدرتهم على سداد باقى مستحقات الوحدة.أوضح أن الجهاز طلب عدد من المرات رفع سقف تأمين دخول المزادات لمنع المضاربات، إلا أن رد الهيئة دائما أن هناك سقف معين لا يمكن الزيادة عنه مشيرًا إلى أن التأمين يتراوح بين 20 ألف إلى 25 ألف جنيه فقط، ما يسمح بزيادة المضاربات فى المزادات.أوضح عبد الله، أن الجهاز يستعد لطرح أكبر مزاد فى تاريخ المدينة، الذى يضم 25 وحدة تجارية وإدارية، بالمدنية للبيع بالمزاد العلنى خلال الشهر المقبل ويشمل المزاد طرح 9 وحدات تجارية وصيدلية.أكد نائب رئيس الجهاز أن المزاد يقام بداية أكتوبر المقبل، وتقع تلك الوحدات بمناطق 16 عمارة، و138 عمارة، ومنطقة ابنى بيتك، وتتراوح مساحة الوحدات بين 14 متر مربع إلى 67 متر مربع.أوضح أن الجهاز يطرح فى نفس اليوم 15 وحدة إدارية، ومهنية بالأسواق التجارية، بمناطق 41 عمارة، و138 عمارة، ومنطقة ابنى بيتك بالمدينة، وتتراوح المساحات بين 32 متر مربع إلى 67 متر مربع.أعاد جهاز مدينة دمياط الجديدة، طرح 6 محال تجارية وصيدلية، بالمجاورة 31، ضمن مشروع دار مصر، بداية العام الحالى، لعدم جدية الفائزين فى المزاد، وسجل المزاد فى تلك الفترة قيمة 176ألف جنيه للمتر.قال محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المزاد شهد ارتفاعًا فى الأسعار بشكل غير مسبوق به، ونتيجة دخول عدد من لديهم المصلحة فى رفع سعر المتر بالمزاد، سواء من الملاك لوحدات تجارية مجاورة، أو دخول تجار للحصول على أموال لعدم رفع سعر المتر التجاري.أضاف رجب أنه يجب رفع قيمة التأمين الابتدائى إلى أكثر من 50 ألف جنيه، عن كل وحدة تجارية أو إدارية، للحفاظ على سير المزاد بشكل طبيعي.قال رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إن هناك عدد من المضاربات تحدث داخل المزادات العلنية التى تطرح من جانب أجهزة المدن خلال الفترة الأخيرة.أضاف عبد الرشيد أن ضعف التأمين الابتدائى يسمح بدخول مضاربين لرفع أسعار المتر التجارى داخل المزاد، وأن ذلك حدث فى العديد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية اتخاذ قرارًا بزيادة قيمة التأمين الابتدائى بالمزاد على الوحدات التجارية والإدارية، والمزادات بصفة عامة.عن تراجع الأفراد الذين رسى عليهم المزاد عن استكمال المقدمات؛ أوضح رئيس الجهاز أن تلك الواقعة لم تحدث خلال الإعلان عن مزادات بيع وحدات تجارية وإدارية بالمدينة.طالب سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، رفع سقف التأمين الابتدائى لدخول المزاد العلنى على الوحدات التجارية والإدارية بالمدنية، لقيمة تتجاوز 50 ألف جنيه حد أدنى، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة 10آلاف جنيه، لدخول المزاد على وحدة تجارية أو إدارية غير كاف.أضاف رئيس جهاز المدينة، أن انخفاض قيمة التأمين الابتدائى لدخول المزاد يسمح بدخول أصحاب النفوس الضعيفة، لرفع الأسعار بصورة تجعل الفائزين لا يقدرون على سداد التأمين النهائي.أكد همام أن رفع التأمين الابتدائى يسمح للأفراد الجادين فى الشراء الدخول فى المزاد، خشية أن يخسروا قيمة التأمين الكبير، حال انسحابهم من المزاد، ما يضيق الخناق على المضاربين، أو من لديهم مصالح فى رفع أسعار المزاد.