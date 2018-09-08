محللون: تحركات البورصة الأسبوع الماضى إيجابية رغم هبوط «الرئيسي»

البورصة المصرية



أسماء السيد



■ رأسمالها السوقى تراجع 7 مليارات جنيه



اتفق محللون على إيجابية تحركات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، موضحين أن القطاع العقارى

لعب دورًا أساسيًا فى دعم تماسك المؤشرات.



وأنهت البورصة المصرية تعاملات اﻷسبوع على تباين، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة %1.3 عند 15803 نقطة، وصعد نظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت %0.3 إلى 749.5 نقطة، وانخفض رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «جذور لتداول اﻷوراق المالية»، إن تحركات البورصة المصرية خلال اﻷسبوع الماضى كانت إيجابية، إذ أنهى مؤشر EGX30 تعاملاته بجلسة الخميس على صعود قرب مستوى المقاومة المهم 16000 نقطة.



وأضاف أن المؤشر الرئيسى يحاول للمرة الثالثة اختراق مستوى المقاومة 16000 نقطة منذ شهر يوليو وحتى آخر محاولة له بجلسة الثلاثاء الماضى، ولكنه يفشل فى اختراقها لعدم وجود قوة شرائية تساعده.



وأوضح أن بقاء المؤشر بشكل عام أعلى مستوى الدعم عند 15700 نقطة يبشر بقدرته على التماسك ومعاودة الصعود قرب مستوى المقاومة وإمكانية اختراقه.



وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قال غريب إن أداءه جاء مختلفا عن أداء نظيره، كما أنه فشل فى اختراق مستوى المقاومة عند 755 نقطة، إلا أنه كان إيجابيًا.



وأشار إلى أبرز الأسهم التى أسهمت فى دعم حركة المؤشر الرئيسى، وعلى رأسها «التجارى الدولي» الذى تمكن من الصعود لمستوى 88.50 جنيه، إضافة إلى سهم «طلعت مصطفى» الذى يتداول حاليًا عند 11.84 جنيه، و«مصر الجديدة« ويتداول قرب 30.15 جنيه.



وأضاف هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «رويال» لتداول اﻷوراق المالية، أن البورصة شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من التأثيرات، من بينها انخفاض سهم جلوبال تيلكوم الذى أثر بشكل طفيف على تحركات المؤشر الرئيسى ودفعه للتراجع بجلسة اﻷحد الماضى، إضافة إلى إيجابية تحركات الأسهم العقارية التى ساعدته على التماسك.



وفقد سهم «جلوبال تيلكوم» %9 من قيمته خلال اﻷسبوع الماضى ليصل إلى 3.63 جنيه، وأوضح حسن أن السهم يحاول التماسك عند المستويات الراهنة كما أنه لن يعاود الصعود مرة أخرى إلا بظهور بعض التحركات الإيجابية التى تدعم حركته.



يُذكر أن شركة «جلوبال» أفصحت للبورصة -اﻷحد الماضي- عن آخر تطورات عرض «فيون»، موضحةً أن مجلس الإدارة يدرس بشكل مكثف الوضع المالى للشركة وعرض «فيون» المقدم بتاريخ 2 يوليو 2018 بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وصغار المساهمين ومساهمين آخرين.



وأكدت جلوبال فى بيانها، أن مقترحات مساهمى الشركة حول عرض شركة فيون تشير إلى أن العرض الحالى من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة «ثلثى الأقلية فى هذا الوقت»، كما تستمر المراجعات والخيارات البديلة لتمويل الشركة.



وأكدت فيون أن عرضها سيظل قائما ولكن لا يمكنها التأكيد أنه سيظل متاحا لأجل غير مسمى، وسيكون المساهمون على علم بإمكانية قيام «فيون» بسحب عرضها فى أى وقت بعد 1 سبتمبر الحالي.



يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام، قدمت مطلع يوليو الماضى عرضا إلى «جلوبال تليكوم» المدرجة فى البورصة المصرية لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلاديش، وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.



جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها %57.7 فى جلوبال تيلكوم التى تمتلك علامات تجارية من بينها «جاز» فى باكستان و«بنجلالينك» فى بنجلاديش.