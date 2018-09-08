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المال ـ خاص:



أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية الذى يوافــق الاحتفال به يوم 8 سبتمبر من كل عام، والذى أقره المؤتمر العام لليونسكو في الدورة الرابعة عشر عام 1965 واعتبار محو الأمية حق من حقوق الإنسـان، وأداة لتعزيز القـــــدرات الشخـصية ووسيلة لتحقيق التنمية الإجتماعية والبشرية ،ويتم الإحتفال به هذا العام تحت شعار "محو الأمية فى عالم رقمى".



ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية ما يلى:



معدلات الأمية فى الدول العربية والعالم خلال الفترة 2001-2017 :



27.1% معدل الأمية (للأفراد 15 سنة فأكثر) فى الدول العربية، مقابل 16% للعالم



​معدلات الأمية فى مصر خلال الفترة 1996-2017 :



25.8% معدل الأمية (للأفراد 10 سنوات فأكثر) وفقا لتعداد عام2017



انخفض عدد الأميين (للأفراد 10 سنوات فأكثر) من 17.6 مليون فرد عام 1996 الى 17.0 مليون فرد عام 2006، ثم إرتفع عدد الأميين الى 18.4 مليون فرد عام 2017.



- أكثر الأميين من الإناث فى تعدادى 1996 و 2006 وقد بلغت نسبتهم حوالى 62% لإجمالى الأميين ، وتناقصت هذه النسبة إلى 57.8% فى عام 2017.



- انخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم إلى 25.8% عام 2017.



- بلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8% للإناث عام 2017.



- بلغ معدل الأمية بالريف 32.2% مقابل 17.7% بالحضر عام 2017.



- ينخفض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)،حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن، مما يعطى مؤشراً إيجابياً عن الإتجــاه نحو إنخفــــاض هذا المعدل مستقبلا.



معدلات الأمية بالمحافظات عام 2017:



سجـلت محافظــات الوجه القبلــى أعلى معدلات للأمية حيث بلغ المعدل37.2% فى المنيا، 35.9% فى محافــــظة بنى سويف،34.6%فى أسيوط، 34% فى الفيوم، 33.6% فى سوهاج، وقد حققت محافظة أســوان أقل معدل للأمية بين محافظات الوجه القبلى حيث بلغ 19.1%.



أعلى معدلات للأمية بالوجه البحرى كانت 32.9%فى محافظة البـحـيرة يليها، 28.5%فى محافظة كفر الشيخ ثم 25.9%فى محافظة الشرقية وأقل معدلات الأمية بالوجه البحرى 20.2% فى محافظة دمياط.



أعلى معدل بالمحافظات الحضرية بلغ 19% فى محافظة الإسكندرية ، 16.2% فى محافظة القاهرة،15.3% فى محافظة السويس ،وأقل معدل بلغ 14.1% فى محافظة بورسعيد.



سجلت محافظــــات الحدود أقل معدلات للأميـــة حيث بلغت 12% فى محافظة البحر الأحمر، 16.6% فى محافظة جنوب سيناء.



