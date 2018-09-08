التعليم تسدد 630 مليون جنيه للمطابع عن الكتاب المدرسى للفصل الأول

وزارة التربية والتعليم



عمرسالم



سددت وزارة التربية والتعليم %70 تمثل نحو 630 مليون جنيه من مستحقات المطابع عن طباعة الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الأول للعام الداراسى 2018/ 2019.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد طرحت مناقصة على المطابع وفازت بها 76 مطبعة بين حكومية وقطاع خاص وأعمال، انطبقت عليها الشروط، ويصل اجمالى عدد الكتب إلى 300 مليون كتاب.



كشف مصدر مسئول فى غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«المـال« أن المطابع انتهت من توريد إجمالى كتب الفصل الدراسى الأول بالكامل، على أن تبدأ فى طباعة وتوريد كتب الفصل الدراسى الثانى مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وأضاف أن وزارة التعليم أرسلت كتبًا جديدة ينطبق عليها النظام الحديث لبعض المراحل التعليمية، وسيتم الانتهاء من طباعتها بحلول 20 سبتمبر الجارى، موضحاً ان الوزارة لن تقوم بتسديد ثمن تلك الطباعة لانها تدخل ضمن عقود التوريد بعد تخفيض بعض الصفحات والكتب لبعض المراحل.



وأشار المصدر إلى الانتهاء من طباعة نحو %65 منها، وجار العمل على الإسراع فيها حتى يتسنى للطلبة الحصول عليها مع بداية الفصل الدراسى الأول.



وقال الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة، إن قيمة مناقصة الكتاب المدرسى للعام الجديد 2018 / 2019 بلغت نحو 1.8 مليار جنيه لطباعة 300 مليون كتاب تشمل جميع المراحل الدراسية، مقابل 2.250 مليار العام الماضى، بانخفاض نحو 450 مليون جنيه.



وأرجع انخفاض السعر إلى تقليل عدد صفحات الكتب هذا العام بنحو %20 ، وزيادة حدة المنافسة بين المطابع التى تقدمت للمناقصة والتى زاد عددها بنحو 16 مطبعة، موضحا أن سعر طباعة الصفحة الواحدة تمت ترسيته بمبلغ 5 قروش.



وأشار حسام إلى أن المطابع تتحمل تكاليف إضافية بعد زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة، ما قلل من هامش الربحية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة، مؤكدا انه حال ارتفاع الأسعار مجددًا، فستطالب المطابع بزيادة أسعار التوريد.