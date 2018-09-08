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اقتصاد وأسواق
شبين الكوم للغزل تستهدف تصدير %60 من منتجاتها
السبت 08 سبتمبر 2018 10:30 ص
الشركة القابضة للغزل
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الشركة القابضة للغزل
عصام عميرة
رفعت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، نسبة تصدير منتجاتها الى %60 من حجم الانتاج، وذلك بسبب زيادة معدلات تطوير منتجاتها وتحديث المعدات.
قال المهندس شوقى الصياد، رئيس مجلس إدارة الشركة، ان السوق الأوروبى يستحوذ على النسبة الاكبر فى التصدير، بجانب أسواق افريقيا وآسيا، مضيفا أن معدلات العمل بالشركة ترتفع بصورة تدريجية حيث تم تنفيذ %80 من خطة التطوير المعتمدة من قبل الشركة القابضة.
وأكد ان حجم انتاج الشركة يصل الى 20 طن يوميا من الخيوط والخامات المختلفة، لافتا إلى أن قيمة التصدير ارتفعت لأكثر من 200 الف دولار شهريا.
واضاف ان الشركة تعمل على التحديث والتطوير المستمر للخيوط حتى تتمكن من منافسة الاسواق الخارجية.
وتابع أن أرباح الشركة تأثرت سلبا بسبب معوقات عديدة منها زيادة تكلفة الانتاج ودخول المنتجات المهربة الى السوق المصرى وغزو المنتجات المستوردة بأسعار اقل من المنتج المحلى لافتا ان رسوم استيراد منتجات الغزل %5 فقط وهى نسبة قليلة مقارنة بأسعار التكلفة المصرية وخاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والبترول وكافة مكونات المنتج، مطالبا بحماية صناعة الغزل والنسيج بمصر.
وتابع أن الغزل صناعة دقيقة نعتمد على تطوير المنتج لمنافسة الأسواق الخارجية والتوسع محلياً،
وحققت الشركة 196 مليون جنيه ايرادات خلال عام 2016/2017 مقارنة بنحو 97 مليون جنيه فى 2015/2016.
وأشار إلى ان هناك أنواع وخامات عديدة مطلوبة فى السوق المحلى والخارجى ومنها التصميمات الحديثة للخيوط بكافة أنواعها، ومنها خيوط البوليستر المختلفةو الالياف الصناعية والبوليستر مائة فى المائة بكافة الوانة وفسكوز وأكريلك صوفى وغزول قطنية بأنواعها المختلفة.
وطالب الدولة بحماية الصناعة من التهريب والاستيراد، كون منتج الغزل ذا طبيعة خاصة حيث لانننتج الا وفق طلبات السوق واحتياجه، لافتا الى ان التهريب والمنتجات الخارجية أرخص من المنتج المحلى خاصة بعد رفعأاسعار التكلفة الانتاجية بإلغاء الدعم على المحروقات والطاقة وزيادة الرواتب.
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