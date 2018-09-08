13 مليون جنيه لتدعيم شبكات المياه بأسيوط

محطة المياه

بدور إبراهيم



صرح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأنه تم تخصيص 13 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



وقال المهندس محمد صلاح الضوى، إنه سيتم خلال العام المالى 2018 / 2019، بدء خطوات تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة على مستوى القطاعات الجغرافية، لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 43.5 كم لخدمة 58 ألف مواطن، بـ5 مناطق رئيسية بمحافظة أسيوط، موضحاً أن المبلغ المُخصص يُعد خطة مالية إضافية تساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً والتي تعاني من فجوات تنموية، وتسير جنباً إلى جنب مع الخطة المالية الحالية والمُخصص لها 103 ملايين جنيه، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: تم تخصيص 4 ملايين جنيه لمد خدمات مياه الشرب لقرى الخرايب والعطيات وجميع المناطق المحرومة بمركز أبنوب، بطول 12.5 كم، لخدمة 3.5 ألف نسمة، وتخصيص 3 ملايين جنيه لتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بمنطقتى (شرق، وغرب) مدينة أسيوط بطول 6.5 كم، لخدمة 11 ألف نسمة، وتخصيص 3 ملايين جنيه لمد وتدعيم خدمات مياه الشرب لقرية نجوع المعادى من قرية الهمامية المجاورة بمركز البدارى، بطول 4 كم، لخدمة 19 ألف نسمة، وتخصيص 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى (الحوطا الشرقية، مسارة، كوم بوها، المختون، جرف سرحان، دشلوط، ساو، صنبو) بمركز ديروط، بطول 14 كم، لخدمة 21 ألف نسمة، وتخصيص 2 مليون جنيه لمد خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى (فزارة، المنشأة الكبرى) بمركز القوصية، بطول 7.5 كم، لخدمة 4 آلاف مواطن.



وأكد الضوى أن الشركة تسعى بشكل دائم للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة التى تضعها الحكومة لتنمية المجتمع المدنى، خاصة فى محافظات الصعيد، ومواصلة الجهد لاستثمار كل قطرة مياه، واستخدامها الاستخدام الأمثل، الأمر الذى من شأنه أن يخدم عملية التنمية بشكل عام.



