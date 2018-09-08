هالة السعيد: 225 متدربا أنهوا تدريبهم في برنامج الموارد البشرية المتقدم

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المال- خاص



عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اجتماعا مع عدد من أعضاء اللجنة اللجنة للإصلاح الإدارى وقيادات وزارة التخطيط بهدف متابعة آخر التطورات في ملف الإصلاح الإدارى.



وحضر الاجتماع الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور شريف شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، وعدد من قيادات الوزارة.



كما تم خلال اللقاء مناقشة وضع توصيف للوحدات التنظيمية المستحدثة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أشارت هالة السعيد إلى أنه تم الانتهاء من الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية، وجار طباعته وسيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقًا به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد.



وأشارت إلى أن وزارة التخطيط توفر مجموعة من الاستشاريين في مجال الموارد البشرية لمساعدة الوزارات التي تطلب استشارة في كيفية تطبيق شكل وحدة الموارد البشرية الجديدة، دون التدخل في تطبيق هذه الوحدات المستحدثة داخل الوزارات، بل على كل وزارة أن تقوم بتعيين مديرًا للموارد البشرية وفقًا للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي.



وأكدت الوزيرة أنه جار العمل على مراجعة شكل وتصميم واختصاصات الوحدات المستحدثة الأخري.



وأكد صالح عبد الرحمن أن الجهاز المركزي للتنظيم سيقوم بتوفير مجموعة من الخبراء في مجال نظام معلومات الموارد البشرية Help Disk للرد على الاستفسارات الخاصة بهذا النظام الإلكتروني لمختلف الجهات.



وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم حتى الآن تدريب 225 متدربا في برنامج الموارد البشرية المتقدم، وأوصت خلال الاجتماع بإرسال الخمسين الأوائل للحصول على شهادة معتمدة في الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية.



وحول جوائز التميز الحكومي أوضحت الدكتورة شريفة شريف أن المعهد القومي للإدارة لديه قائمة ببيانات للباحثين المشاركين في نقل تجربة الإمارات في مجال القطاع الحكومي والتطوير المؤسسي، وذلك من أجل المساعدة في التوعية بجائزة التميز، ومخاطبة الوزارات المختلفة والاجتماع مع رؤساء القطاعات للتوعية بالجائزة، مع ضرورة عقد جلسات توعية، وحملة إعلامية موسعة للتعريف بالجائزة.



وأكدت أن محافظة سوهاج تعد من النماذج الرائدة في سرعة الاستجابة لمتطلبات جائزة التميز الحكومي، حيث أقامت المحافظة مركزا للتميز الحكومي بها.