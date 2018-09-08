«جالينا» تُنشئ مصنعًا لإنتاج «مُركزات الفواكه» بتمويل من «الأهلى الكويتى»

جالينا



■ تُخطط لتصدير الإنتاج لأوروبا بمبيعات مستهدفة تقدر بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا

■ 20 طناً حجم الانتاج اليومى



أحمد على



وقعت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا»، عقود قرض جديد مع البنك الأهلى الكويتى بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه لإنشاء مصنع مركزات الفواكه فى منطقة النهضة.



وأكد عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القرض الجديد سيتم توجيهه لتمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مُركزات الفواكة بتكلفة استثمارية تقدر بقيمة 75 مليون جنيه، والذى سيُتنج نحو 15 ألف طن من مركزات الفواكه والطماطم.



وأوضح أن شركته ستنشئ مصنعًا لمشروعها الجديد على مساحة 12 ألف متر، وذلك بمنطقة النهضة الصناعية، وذلك عقب الحصول على التراخيص اللازمة.



وأشار سليمان إلى أن شركته تُخطط لتصدير إنتاج المصنع الجديد بالكامل للأسواق الأوروبية، مستهدفًا مبيعات تصديرية تُقدر بـقيمة 20 مليون دولار سنويًّا من مشروعها الجديد.



يذكر أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير EBRD، وافق على منح شركة «جالينا» 1.130 مليون يورو، منها مليون يورو على هيئة قرض بفائدة ميسرة %3.5، والباقى 130 ألف يورو على هيئة منحة لا ترد، وكان قد منح الشركة نحو 70 ألف يورو «منحة لا ترد» فى فترة سابقة.



وأنهت الشركة مؤخرًا إجراءات تقسيمها إلى شركتين، إحداهما بنشاط الخضراوات والفواكة المجمدة تحت مسمى «جالينا للخضراوات والفواكة المجمدة» برأسمال قدره 125 مليون جنيه، والأخرى «جالينا لمركزات الفواكة» برأسمال قدره 42 مليون جنيه.