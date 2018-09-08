«أبراج» تستأنف عملية التخارج من سبينيس

مجموعة أبراج

فاروس مستشاراً مالياً.. والعملية بمراحلها الأولية

مهند عدلي: الشركة كيان مستقل ولن تتأثر بالصفقة



دعاء حسنى وإيمان القاضى



استأنفت مجموعة أبراج جروب عملية التخارج من شركتها التابعة سبينيس مصر، وتقوم حالياً بدراسة 5 عروض شراء، بالتعاون مع المستشار المالى، شركة فاروس المالية القابضة.



وتعتبر الجولة الحالية التى تخوضها أبراج للتخارج من سبينيس هى الثانية، بعد قيامها منذ عدة أعوام بعرضها للبيع، لكن الصفقة لم تكتمل.



وتأتى الخطوة استكمالا لعملية تصفية أعمال أبراج بجميع الأسواق، شملت مؤخراً التخارج من شركتى أوراسكوم كونستراكشن، والقاهرة للاستثمار فى مصر، كما تعكف على بيع حصتها فى جامعة النهضة، بالتزامن مع سبينيس مصر، وفى الوقت الذى يواجه فيه مؤسسها عارف نفقى، مجموعة من القضايا أثيرت بسبب أزمة مع كبار مستثمرى صناديق الشركة.



من جانبه قال مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسبينس مصر، فى تصريحات خاصة لـ «المال«، أن الشركة تلقت 5 عروض من صناديق استثمار يتم دراستها حالياً، موضحاً أن جميع العروض لاتزال فى مراحل الدراسة الأولية.



وأكد أن سبينيس مصر كيان مستقل، وأن عملية التخارج لن تؤثر على إدارتها وخطتها التوسعية التى تعتزم تنفيذها فى السوق المصرية.

وأضاف أن عروض الاستحواذ تم تقديمها بالاتفاق مع الإدارة الحالية، أن التخارج يهدف لضمان استمرارية الإدارة، واستكمال مسيرة النمو، والخطط التوسعية الموضوعة.



وذكرت مصادر وثيقة الصلة بأبراج، أن العروض تتنوع بين مستثمرين ماليين وإستراتيجيين مصريين، وعرب، وأجانب.



وأضافت أنه جارى مناقشة العروض المبدئية، وقد يتم فتح الباب لتلقى عروض أخرى، مشيرة إلى أن «أبراج» تمتلك كامل أسهم «سبينيس مصر».



وذكرت أن تطور المركز المالى لشركة سبينس مصر، هو الذى دفع لاستئناف العمل على تنفيذ صفقة بيعها خلال الفترة الراهنة.



وتصنف سلسة سبينيس - مصر، مع كارفور كواحدة من بين أكبر علامتين تجاريتين تعملان فى السوق المصرية، من بين أكبر 12 علامة تجارية فى العالم، وذلك وفق 3 معايير، قيمة العلامة، وحصتها السوقية، وإيراداتها، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويصل عدد الفروع التابعة لها 12 إلى فرعاً بين هايبر ماركت، وسوبر ماركت فى ٥ محافظات مختلفة، هى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والمنيا.



وبدأت أزمة أبراج منذ فبراير الماضى، بعد قيام مجموعة من أهم مستثمرى صناديقها، باتهامها بسوء استخدام أموالهم، وتصاعدت الأمور بشكل سريع، حتى وصلت إلى صدور قرار من حكومة دبى بمنعها من مزاولة أى أعمال جديدة.



