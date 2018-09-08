EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
نجاح صناعة الغزل والنسيج تبدا من الفلاح والعامل المدرب
السبت 08 سبتمبر 2018 10:10 ص
صناعة الغزل والنسيج والملابس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عمومية عمال الغزل والنسيج: خطة لتطوير صناعة الملابس الجاهزة
اعتماد نتائج أعمال الغزل والنسيج بإيرادات 4 مليارات جنيه
الغزل والنسيج: خطة مع الزراعة لزيادة إنتاج القطن
صناعة الغزل والنسيج والملابس
■ المرشدي: تعديل قانون الجمارك ..ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمحالج التابعة لقطاع الاعمال حلول عاجلة للانقاذ
■ هشام توفيق: خطة شاملة للتطوير ومليار جنيه لتحديث المحالج
■ سعد نصار: تعاون بين الزراعة والقابضة للغزل والنسيج للتوسع فى زراعة القطن
■ زنانيرى: توقعنا مضاعفة نسبة التصدير بعد التعويم وارتفاع التكلفة الانتاجية أضر بالقطاع
■ استيراد 2 مليون قنطار قصير التيلة.. ونصدر مليون قنطار أخرى
عصام عميرة:
تعانى صناعة الغزل والنسيج من شبح الركود والانهيار فى السنوات الماضية، وحدد المتعاملون بالصناعة عدةة محاور على الحكومة العمل بها فى الفترة القادمة من أجل خروج صناعة الغزل والنسيج من الانعاش ومنها التوسع فى زراعة القطن وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى، وتطوير الشركات التابعة لقطاع الاعمال ومنها إعداد عمالة مدربة و تحديث المحالج والماكينات، والوصول الى افضل سبل مكافحة التهرب الجمركى، حيث يعد التهرب اكبر ضرر على الصناعة المحلية، والذى اضاع على الدولة مليارات واصاب معظم الشركات بالعجز فى تلك المنافسة غير الشريفة.
وتعد صناعة «الغزل والنسيج» من اقدم الصناعات التى عرفتها مصر، حيث بدأت عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعد عام1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة، حتى تجاوزت الـ5000 مصنع منهم ما يقرب من %50 ما بين مغلق ومتعثر.
واقامت الحكومة عدة لقاءات وزارية لمحاولة إحياء تلك الصناعة فى الفترة الاخيرة بين وزارة قطاع الاعمال والصناعة والزراعة، وذلك فى سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءًا من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مرورًا بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع والتسويق.
ووفق تقرير للمجلس التصديرى للملابس، فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت %10 للولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 373 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018، وأوروبا 254 مليون دولار بنسبة زيادة %13 عن الفترة نفسها من العام الماضى، تلتها باقى دول العالم بنسبة %11 مسجلة 96 مليون دولار، وزادت الصادرات لأفريقيا بنسبة %11 مسجلة بـ5 ملايين دولار.
وقال وزير قطاع الاعمال العام فى وقت سابق لـ«المال«، ان قطار التطوير قد انطلق فى صناعة الغزل والنسيج، وان الوزارة تمتلك 33 مصنع يتم دراسة تفاصيلهم بشكل دقيق لإحداث نقلة نوعية فى صناعة مهمة للإقتصاد المحلي.
وكشف هشام توفيق، ان التكلفة الاستثمارية لتطوير صناعة الغزل والنسيج قد تُقدر بـ 25 مليار جنيه،وذلك وفقًا للتقديرات المبدئية، مفصحًا ان تدبير وتمويل تلك التكلفة سيتم عبر استغلال الاصول والاراضي.
وتابع الوزير، ان خطة تطوير الصناعة تتضمن بيع نحو 11 محلج قطن من أصل 25 محلج، لافتا الى انه سيتم استغلال الاصول الغير مستغلة وبحث افضل السبل لتطوير الصناعة، حيث تصل التكلفة الاستثمارية لتطوير الـ 14 محلج بـ مليار جنيه.
وقال سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ان مصر تنتج 2٫3 مليون قنطار قطن هذا الموسم، منهم مليون قنطار للتصدير، والباقى يوزع على السوق المحلى، لافتا الى ان السوق المحلى سوف يقوم باستيراد جزء لتلبية احتياحتهم.
وأضاف نصار ان هناك تعاون بين الجمعيات التعاونية والجمعية العامة للقطن مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك لاستقبال موسم القطن وازالة اى تحديات تقف عائق بين المزارع والمحالج، لافتا الى ان الوزارة تستهدف التوسع فى زراعة القطن المواسم القادمة.
وأوضح أنه تم زراعة 336 الف فدان قطن منهم 120 فدان قطن اكثار يستخدم كتقاوى للموسم القادم، وان الزراعة تستهدف زيادة مساحة القطن فى المواسم القادمة.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بينما اوضح وزير الزراعة أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل على استعادة القطن المصرى لمكانته العالمية، لافتًا إلى عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة فى أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان، وفقاً لبيان سابق للوزارة.
ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج حتى يتم التوصل لحلول جذرية للمشكلات التى تواجهها هذه الصناعة منذ سنوات عديدة.
ويقول محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدولة حالياً تعمل على اعادة احياء صناعة الغزل والنسيج، لافتا الى ان ان قطاع الاعمال يستهدف هيكلة شاملة لشركات الغزل والنسيج وبدا ذلك بطرح مناقصة عالمية لتطوير المحالج باعلى تكنولوجيا عالمية والتى سوف تضاعف نسبة الانتاج 3 مرات عن القديمة وتستهلك كهرباء اقل من الحالية، ولفت ان الشركة قامت بفتح المظاريف المتعلقة بالعروض الفنية للتطوير.
ولفت الى ان الشركة القابضة للغزل والنسيج سوف تبدا خطة التطويربـ3 محالج، وان التكلفة عالية اذ تقترب من 8 مليار جنيه لتطوير المحالج بشكل شامل لذلك سوف تتجة الشركة الى بيع الاراضة والاصول لاستغلالها فى تمويل تكلفة التطوير، وخاصة ان الدولة لاتستطيع ضخ اموال لدعم القطاع.
وتابع ان الصناعة كانت معرضة للاغتيال منذ 2002 للقضاء عليها من اجل مصالح المصدرين وبعض المنتفعين، لافتا الى هناك معاناه للصناعة بسبب زيادة نسبة التهريب للاقمشة والملابس الجاهزة مستغلة الخلل فى المناطق الصناعية وقانون الجمارك الحالى.
وتابع ان خطورة التهريب تكمن فى القضاء على المنتج المحلى وعدم القدرة على الاستمرار بالسوق، لافتا ان شركات الغزل الحكومية هى اساس نمو الصناعة، والتى تستطيع استيعاب اعداد كبيرة من العمال والقضاء على البطالة بين الشباب.
وتابع ان التهريب اهدر على الدولة 100 مليارجنيه بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع المهربة وانهيار الصناعة المخحلية التى تسدد ضرائب.
وطالب بتعجيل الانتهاء من قانون الجمارك والذى يقضى على الثغرات الموجودة حاليا والخلل فى المناطق الصناعية قدر الإمكان.
واضاف ان تطوير الماكينات وتجديدها يسهم فى انخفاض استهلاك الطاقة وسرعة الانتاج وعدم الاعتماد على العامل بشكل مباشر، حيث تعتمد الصناعة على مراجل مختلفة تبداً بـ«زراعة وحلج وكبس القطن» ثم مرحلة غزل الألياف «طبيعية - صناعية»، ثم مرحلة النسيج ثم مرحلة الصباغة والطباعة والتنفيذ ثم مرحلة الملابس الجاهزة، مضيفًا أن هذه المراحل فى الصناعة كل مرحلة منها تعتبر صناعة مستقلة ولكن الصناعة فى مراحلها الخمسة هى صناعة متكاملة لا غنى عن أى مرحلة منها.
وطالب المرشدى، بضرورة تغيير السياسة الزراعية الخاصة بزراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة مع الاحتفاظ بزراعة الأقطان طويلة التيلة على قدر التصدير للخارج ومدى احتياج الصناعة المحلية، مضيفا الى ان الصناعة تحتاج الدعم فى رقابة الأسواق وتحقق هامش ربح وتبيع منتجاتها إلى المصانع المحلية.
من جانبه قال يحى زنانيرى رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ان معظم القائمين على الصناعة توقعوا ان يتم مضاعفة الطلب على المنتج المحلى وزيادة نسبة التصديربعد تحرير سعر الصرف، وانه لم يحدث ذلك بسبب ارتفاع التكلفة الانتاجية وزيادة اسعار المكونات الصناعية.
وتابع ان نهوض الصناعة تحتاج الى تاهيل وتطوير الفلاح البدائى والعامل الغير مدرب، و المحالج القديمة والبطيئة، حيث ساهموا فى اهدار الوقت والمحصول، وتقديم منتج فى نهائى لايوجد علية طلب لغياب الجودة وارتفاع التكلفة، لافتا الى ان الغزل والنسيج اصبح لايعتمد على القطن فقط ولاكن دخلت الالياف والخيوط الصناعية.
واشار ان ظهور المناطق النسيجية تاخرت كثيراً ولم نسمع عنها سوى احاديث مرسلة فقط، ويجب ان يكون الانتاج وفقاً لاحتياجات السوق المحلى او للتصدير، مشيرا الى ان السوق حاليا يعانى من الركود الشديد لاسباب عدة نمنها ارتفاع نسبة دخول الملابس المهربة وراتفاع اسعار الكهرباء والغاز الطبيعى على الشركات المحلية.
واكد ان التوسع فى التصدير للخارج يحتاج الى تعاون مشترك بين الشركات الصغيرة حتى تستطيع منافسة الشركات الاجنبيه، وذلك كما يحدث فى الصين بين الشركات الصغيرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا