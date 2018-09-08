«الأهلى المتحد للتمويل العقارى» تضخ 200 مليون جنيه قروضًا

التمويل العقارى



أحمد الدسوقى وسيد بدر



ضخت شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى 200 مليون جنيه قروضًا لعملاء القطاع فى السوق المصرية منذ تفعليها فى عام 2012 حتى الآن.



قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد فى تصريح لـ«المال»، إن الشركة ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى مبادرة «المركزى» المصرى لتوفير تمويلات جديدة لمحدودى الدخل، خاصة بعد توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى والسماح للشركات بالمشاركة فى المبادرة.



وانضمت الشركة مؤخراً إلى هيكل المساهمين فى المصرية لإعادة التمويل العقارى بعد استحواذها على حصة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين جنيه من مساهمة مالكها البنك الأهلى المتحد- مصر فى رأسمال شركة الإعادة.



وتضم مبادرة المركزى حاليًا 7 شركات هى «الأولى، والأهلى، وكونتكت وأملاك والمصرية للتمويل والأهلى المتحد والعربى الإفريقى»، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعى، وفقا لتصريحات سابقة لعلا بدير مدير عام تسويق وتطوير الأعمال فى المصرية لإعادة التمويل العقارى».



وأشارت «المسيرى« على هامش مشاركتها فى مؤتمر اليورمنى، إلى أن مصرفها شارك فى المبادرة وسيضخ تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لنحو 50 عميلاً محدود الدخل، مؤكدة أن «الأهلى المتحد» سيتوسع فى مبادرة التمويل العقارى عبر مصرفه والشركة المملوكة له.



وأطلق «المركزى« مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا، كما أتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.



وعلى جانب آخر، لفتت المسيرى إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs من إجمالى المحفظة - التى تقدر بنحو 25 مليار جنيه - تقترب من %20، مؤكدة أن الإدارة العليا لمصرفها تولى أهمية كبيرة لهذه النوعية من المشروعات.



وأكدت أنه لا توجد نية حاليا لزيادة رأسمال البنك الذى يبلغ 2.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن مصرفها سيتوسع بشكل كبير فى الخدمات التكنولوجية قبل نهاية العام الحالى.